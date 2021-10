C’è chi lo legge per curiosità, chi perché non è vero ma ci credo e chi ammette apertamente di affidarsi allo zodiaco. In fin dei conti, sono poche le persone che possono dirsi completamente indifferenti all’oroscopo. Per chi ci crede, è anche un mezzo per riuscire a calibrare meglio le scelte prese nel corso delle proprie giornate e diventarne più consapevoli.

Lo zodiaco permetterebbe anche di sapere in anticipo se si sia compatibili con il proprio compagno o compagna oppure semplicemente con una persona per cui si prova attrazione.

Ecco quali sono i segni zodiacali compatibili in amore secondo l’oroscopo cinese.

Quest’ultimo si distingue in molte caratteristiche da quello occidentale: ad esempio, adotta come riferimento il calendario lunare e si basa su dodici diversi segni zodiacali, assegnati a seconda dell’anno di nascita e non del mese. Per una lettura più consapevole di quanto segue, può essere utile consultare prima “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”.

Il Topo

Il Topo è il primo segno dello zodiaco cinese e ha una grande affinità con i nati sotto il segno del Drago, del Bue e della Scimmia.

Il Bue

Il Bue (o Bufalo) è affine solo al Topo.

La Tigre

Ha una particolare intesa con il Cane e il Cavallo.

La Lepre

La Lepre, o Coniglio, è affine solo al Cane.

Il Drago

Secondo molti il miglior segno dello zodiaco cinese sotto cui nascere, è compatibile con il Topo e il Gallo.

Il Serpente

Compatibile con la Scimmia e il Bue.

Il Cavallo

Il Cavallo va particolarmente d’accordo con il Cane e la Capra.

La Capra

A sua volta è compatibile con il Cavallo, ma anche con il Maiale.

La Scimmia

Trattasi di un segno affine al Drago e al Topo.

Il Gallo

Come il Bue, ha una buona affinità con i nati sotto il segno del Topo.

Il Cane

È compatibile con ben tre altri segni zodiacali: il Cavallo, il Coniglio e la Tigre.

Il Maiale

Chiude la rassegna l’ultimo segno dello zodiaco cinese, affine a Capra e Coniglio.