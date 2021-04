La stragrande maggioranza di noi ha nella propria casa un televisore. Questo apparecchio, infatti, fa ormai parte della nostra quotidianità. Molti di noi lo accendono sia a pranzo che a cena, per esempio, per ascoltare le notizie o godersi i programmi di intrattenimento. Oppure, tendiamo a tenerlo acceso nel corso della giornata per avere compagnia e guardare la nostra serie preferita. Ma, dato il grande utilizzo che ne facciamo, dobbiamo stare attenti allo spreco di energia. E, per evitare questo problema, ci sono dei piccoli trucchi.

Infatti, questi 3 segreti sul televisore che nessuno conosce ci faranno risparmiare sulla bolletta!

Scegliamo il modello giusto

Alcune persone, quando decidono di comprare un televisore nuovo, si basano su alcune caratteristiche. Ci sono alcuni che ne guardano soprattutto l’estetica. Altri le funzionalità. Nulla di male in questo, ma facciamo attenzione. Cerchiamo di guardare anche il consumo di energia, indicato sulle peculiarità del prodotto. In questo modo, sceglieremo il modello adatto che spreca meno corrente.

Spegniamo sempre le luci di sera quando guardiamo un programma in TV

Non tutti lo sanno, ma in alcune televisioni è possibile regolare la luminosità dello schermo. In questo modo, infatti, si può risparmiare energia e, di conseguenza, vedremo i costi della bolletta abbassarsi. Per continuare a goderci le nostre serie e i nostri programmi preferiti in totale tranquillità, facciamo così. Spegniamo la luce ogni volta che guardiamo il televisore. In questo modo, potremo abbassarne la luminosità continuando a vedere perfettamente le immagini che trasmette.

Evitiamo assolutamente l’opzione stand-by

Altro colpevole dello spreco di energia è la funzione stand-by. Molti televisori ne dispongono e noi tendiamo ad usarla spesso per non spegnere l’apparecchio quando non lo stiamo guardando. Nulla di più sbagliato. Evitiamo questa opzione e, piuttosto, spingiamo il tasto rosso e spegniamo la TV per un po’!

Perciò, abbiamo visto questi 3 segreti sul televisore che nessuno conosce ci faranno risparmiare sulla bolletta.

