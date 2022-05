L’oroscopo accompagna la quotidianità di moltissime persone, un incoraggiamento a fare sempre meglio. Non solamente l’oroscopo tradizionale che, in questi giorni, ha previsto finalmente l’uscita dal tunnel di Leone e Ariete ma anche i più complessi Ching. Oltre a questi l’oroscopo Maya con i suoi animali guida e quello cinese basato sull’anno di nascita, potrebbero saper indicarci la via. In questo periodo saranno tre i segni zodiacali che, secondo l’oroscopo cinese, riusciranno ad ottenere più soddisfazioni di altri.

Questi 3 segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese saranno travolti da amore e soldi ma potrebbero cominciare a soffrire di insonnia e stress

Il 2022 ha portato e porterà moltissime novità nella vita dei nati sotto al segno del Serpente. In molti hanno trovato finalmente l’amore, potrebbe davvero essere quello giusto. Questo comporterà la ricerca di una maggiore stabilità che potrebbe trasformarsi in convivenza o addirittura in matrimonio. Attenzione allo stress accumulato per via del lavoro che non sta andando come sperato. Infatti, in molti hanno vissuto un 2021 ricco di soddisfazioni, purtroppo il 2022 potrebbe apparire un po’ sottotono. Questo accadrà specialmente nel caso di coloro che hanno cambiato da poco il lavoro e si aspettavano di più. Si consiglia di non arrendersi perché le soddisfazioni arriveranno, sarà necessario impegnarsi e attendere. Ottime le relazioni con Gallo e Drago, un po’ meno con Tigre, Coniglio e Capra.

Gallo

Il periodo sarà positivo per i nati sotto al segno del Gallo, tuttavia ci sarà bisogno di cautela. Infatti si tratta di persone molto dirette e schiette che non temono i confronti, questo potrebbe provocare qualche problema. A volte, infatti, sarebbe preferibile imparare a lasciar correre. In amore alcuni avranno bisogno di reinventarsi per non mandare tutto all’aria. Con impegno si uscirà dalla crisi più forti di prima. I single avranno la possibilità, durante l’estate, di trovare l’amore, magari proprio nella cerchia di amici. Meglio, quindi guardarsi attorno e non perdersi neppure un dettaglio. Per quanto riguarda le compatibilità troviamo un’ottima affinità con Bue e Serpente mentre potrebbe andare male con Topo, Coniglio e Cavallo.

Cavallo

Il 2022 si sta dimostrando un anno di alti e bassi per i nati sotto il segno del Cavallo. Questo non tanto per quanto riguarda il lavoro quando più per l’amore e la salute. Infatti, in ambito di opportunità lavorative si stanno prospettando ottimi scenari futuri sia di carriera che di denaro. I sentimenti, invece, sono momentaneamente lasciati in stand-by in attesa di tempi migliori. Lo stress potrebbe, poi, influire negativamente sulla qualità del sonno dando vita ad un circolo vizioso che porterà a generare ulteriore nervosismo. Ottimo il rapporto con Tigre, Capra, Cavallo e Drago. Tra le incompatibilità troviamo quella con il Topo, il Bue, il Coniglio e la Scimmia. Quindi, questi 3 segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese vivranno un periodo tranquillo che, però, potrebbe anche generare stress.

