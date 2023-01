Questi 3 posti sono perfetti per essere visitati a gennaio, uno è davvero poco costoso

Tra i viaggi da fare a gennaio non ci sono solo quelli in zone calde del Mondo. Infatti sarà molto emozionante anche andare alla scoperta di posti freddi come, ad esempio la Lapponia svedese o finlandese.

La fine delle vacanze porta con sé ricordi indelebili per coloro che hanno deciso di trascorrere il tempo in giro per un viaggio. Infatti, uno dei motivi per cui si viaggia è anche quello di crearsi ricordi importanti da trasmettere alle future generazioni. Tra i viaggi più gettonati in questo periodo troviamo quelli in Italia, tante le regioni che sapranno regalarci emozione uniche. Oltre a queste, poi, ci si potrà organizzare anche per qualche viaggio alla scoperta dell’Europa.

Ma quali sono i viaggi ideali da fare a gennaio? Chi ha la fortuna di poter prendere dei giorni di ferie proprio in questo periodo potrà partire per la Lapponia ma anche per Madeira o per la Sicilia. Tre luoghi diversi tra loro, specialmente se ci si aspetta il caldo. Infatti, anche se i classici luoghi caldi e soleggiati sono i più gettonati del periodo non bisognerà farsi spaventare dal freddo della Lapponia. Le bellezze che si potranno trovare in quella terra selvaggia ripagheranno della fatica e del freddo patito. Ma ecco quali sono i 3 posti più belli da visitare a gennaio.

Questi 3 posti sono perfetti per essere visitati a gennaio

Un viaggio nella Lapponia finlandese o svedese è un qualcosa da fare almeno una volta nella vita. Relativamente semplice da organizzare in solitaria, questo viaggio potrà anche essere prenotato attraverso agenzie. In questo modo ci si risparmierà la fatica di organizzare. Una volta in loco, poi, ci si potrà avventurare alla scoperta delle terre selvagge a bordo di slitte trainate da renne o da cani Husky.

In alternativa perfette le motoslitte oppure una gita alla ricerca dell’aurora boreale. Non possono mancare, poi, le camminate con le ciaspole o lo sci di fondo. Un viaggio indimenticabile anche se difficile se ci sono bambini molto piccoli. Un viaggio costoso da fare almeno una volta nella vita.

Madeira

Il secondo viaggio perfetto da fare a gennaio è quello che vede protagonista Madeira. Per visitare bene questa isola del Portogallo ci si dovrà prendere almeno una settimana. Una vera bellezza dove anche a gennaio si potrà trovare clima mite e colori sgargianti. Oltre a Madeira si consiglia di visitare l’isola di Porto Stefano raggiungibile con il traghetto. La zona più movimentata e ricca di locali di Madeira è Velha, perfetto per chi ama la vita notturna.

Sicilia

Da ultima ma non per importanza una isola nostrana, la Sicilia. Perfetta per essere visitata tutto l’anno, acquisisce un fascino indescrivibile durante il periodo invernale. Le temperature miti permetteranno di visitare agevolmente l’isola senza patire eccessivamente il freddo. Perfetto un tour per percorrerla da una parte all’altra, da Palermo fino a Ragusa e all’Etna. Per un viaggio di questo tipo saranno necessari almeno dieci giorni.

Tra i tre viaggi questo sarà sicuramente il meno costoso dal momento che i prezzi contenuti della Sicilia ci permetteranno di risparmiare molto denaro. Questi 3 posti sono perfetti per essere visitati a gennaio e la Sicilia sarà certamente quello più economico.