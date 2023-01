Meglio la polizza RCA famiglia o una polizza nuova, ecco i pro e i contro delle due vie

La polizza RCA famiglia è l’assicurazione obbligatoria che ogni automobilista deve avere per poter circolare con la propria auto. Senza questa polizza non è possibile circolare lecitamente con la propria auto. Il meccanismo è sempre quello Bonus/Malus e questo è un serio problema per quanto riguarda le prime assicurazioni

Sia neopatentati che soggetti alla prima assicurazione pagano davvero molto dal punto di vista del premio per la polizza. Questo perché tra i fattori che incidono sulla polizza e sul premio c’è l’esperienza di guida. Ma nel sistema esiste un meccanismo che consente un netto risparmio anche per chi assicura un veicolo per la prima volta. Ma è un meccanismo che ha delle evidenti controindicazioni.

Meglio la polizza RCA famiglia o una polizza nuova, tutte le cose da considerare

Il meccanismo delle polizze di assicurazione delle auto è conosciutissimo da tutti. Quando si apre per la prima volta una assicurazione si entra in classe 14. Ogni anno che passa senza sinistri con colpa propria si scende di una classe, ogni sinistro cagionato, invece, fa salire di due classi.

La classe più bassa è la 1, dove si paga il premio minore. La più alta è la 14 (anche se commettere sinistri durante il primo anno di assicurazione da salire oltre la classe 14) e si paga il premio maggiore.

Ma oltre che come tariffa, il premio maggiore è dovuto anche al fatto che spesso alla prima assicurazione arriva colui che ha preso la patente da poco. Oltre alla classe di merito prima citata, che possiamo chiamare classe universale, esistono classi interne alle varie compagnie. In pratica, si tratta di classi che scendono sotto la 1 nel caso di massima virtuosità di un automobilista che in classe uno resta molti anni e sempre senza incidenti stradali causati.

Perché a volte si rimane fermi a una determinata compagnia per anni

Il discorso sulle classi interne, che valgono solo dentro una determinata compagnia e non per l’intera generalità degli assicuratori, è necessario per capire come funziona la possibilità di pagare meno la prima polizza grazie all’assicurazione familiare.

Dopo la Legge Bersani, che consentiva di assicurare il secondo veicolo di una famiglia, nella stessa classe di merito del primo, ecco la polizza famiglia. Meglio la polizza RCA famiglia o una polizza nuova? la domanda che molti si pongono fa riferimento proprio alla classe interna. La Legge Bersani per veicoli dello stesso genere consentiva, per esempio, di assicurare il veicolo del figlio neopatentato, con la stessa classe del veicolo del padre, anche se in classe uno.

Con la polizza famiglia meccanismo identico, ma aperto anche a veicoli di natura diversa (da auto a moto o a furgoni) e senza limitazioni. Vale, quindi, per diversi veicoli e non solo sul secondo veicolo di un nucleo familiare.

Ma il collegamento di classe è interno. In pratica, chi apre un’assicurazione con polizza famiglia ed entra in classe uno deve sapere che è una classe uno che vale solo in quella determinata compagnia. Se il secondo anno di assicurazione cambia compagnia, si troverà in classe 13 e non ancora in classe uno. Questo significa che aprire una polizza famiglia rischia di rendere praticamente impossibile poter cambiare compagnia per molti anni se non si vuole correre il rischio di pagare un premio maggiore.