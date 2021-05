Sta arrivando l’estate e giustamente vogliamo creare il nostro spazio verde che faccia invidia al giardino dell’Eden. Bene, possiamo farlo anche se non siamo dotati di giardini regali o attici mozzafiato. Basta scegliere le piante giuste. Con un po’ di ricerca, è possibile scegliere piante che fioriscano per tutta l’estate e che, al contempo, non richiedano grandi cure per mantenersi rigogliose. In questo articolo parleremo nello specifico dei fiori dell’achillea, della lavanda e della petunia. Questi 3 fiori estivi perenni resistono al caldo e al freddo e donano splendore anche al balcone più piccolo e stretto. Vediamo una per una le loro caratteristiche e piccoli consigli per ottenere il massimo dalle loro potenzialità.

Non solo una pianta d’aiuola

Conosciuta soprattutto come bordatura per aiuole e giardini, l’achillea può essere benissimo piantata anche in vaso. I suoi fiori cambiamo a seconda della varietà, assumendo tonalità che oscillano dal bianco al giallo al rosso. Questa pianta ha una lunghissima fioritura che dura da maggio a fine ottobre, ed è estremamente resistente ai cambiamenti climatici. Piantandola in vaso, aiutiamola con del terriccio specifico per piante fiorite e del concime liquido.

Lavanda per nascondere la ringhiera

Stesso discorso vale per la lavanda. Non è vero che questa pianta, abituata a crescere in ampi cespugli, e se messa in vaso muore. Anzi, curata correttamente può impreziosire notevolmente le nostre fioriere. Per coltivarla in vaso bisogna prepararle uno strato di argilla espansa che favorisca il drenaggio del terreno. Non ha bisogno di molta acqua, fiorisce per tutta l’estate ed è molto tenace contro caldo e freddo.

Il fiore estivo per eccellenza, ma attenzione ai venti freddi

La petunia, invece, è una pianta da balcone per eccellenza. Presente in oltre 40 varietà, i suoi fiori colorano i davanzali con pigmentazioni dal bianco al viola. È una pianta che fiorisce tutta l’estate e se ben curata resiste sino alla fine di settembre. Attenzione però a non esporla a potenziali correnti fredde, i suoi fiori soffrono quando la temperatura scende sotto i 15 gradi.

Se stiamo progettando di far morire d’invidia tutto il vicinato, ecco le facili soluzioni. Questi 3 fiori estivi perenni resistono al caldo e al freddo e donano splendore anche al balcone più piccolo e stretto.

Approfondimento

