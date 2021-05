Tutti noi abbiamo bisogno di bere almeno uno/due litri d’acqua al giorno per restare in salute e svolgere le nostre attività quotidiane. Si dice infatti che sia possibile restare due giorni senza mangiare, ma non senza bere. L’acqua è fondamentale per ogni nostra funzione vitale e, quando ne ha bisogno, il corpo invia un segnale con cui ci richiede di bere. Questo segnale non è altro che la sete, ma ricordiamo che dovremmo imparare a bere anche quando il nostro corpo non ce lo domanda. Difatti, gli esperti suggeriscono di tenere sempre con noi una bottiglia d’acqua da sorseggiare anche quando non ne abbiamo voglia. Come mai questo consiglio? E soprattutto: cosa succederà mai al nostro corpo se beviamo in determinati momenti della giornata? Scopriamolo insieme.

È incredibile scoprire quanti benefici possiamo ottenere bevendo un bicchiere d’acqua in questo preciso momento della giornata

I ricercatori ed i professionisti della salute hanno più volte sottolineato l’importanza di bere almeno due bicchieri d’acqua al mattino appena svegli. Questo semplice gesto aiuta a favorire la regolarità intestinale, reidratare l’organismo e depurarlo dalle tossine.

Esiste però anche un altro momento in cui bere dell’acqua garantisce straordinari effetti per il nostro benessere: a digiuno. Già, proprio come al mattino, è incredibile scoprire quanti benefici possiamo ottenere bevendo un bicchiere d’acqua in questo preciso momento della giornata.

Il primo beneficio è l’effetto detox, cui segue l’attivazione del metabolismo e la facilitazione delle funzioni intestinali. Per non parlare poi del contrasto alla diuresi. L’acqua a digiuno è un’ottima alleata per ridurre la cellulite e avere una pelle più liscia e levigata. Sempre a proposito di pelle, i ricercatori hanno dimostrato che bere a stomaco vuoto ne permette una migliore idratazione, insieme alla rigenerazione delle cellule.

Cosa dovremmo fare

Ciò che dovremmo fare per godere al massimo dei benefici dell’acqua a digiuno è avere sempre una bottiglia con sé, proprio come suggerito dagli esperti. Per le donne che portano la borsa non dovrebbe essere un problema, mentre per gli uomini si potrebbe pensare di utilizzare uno zainetto. Al lavoro, a scuola, non importa dove. Tenere una borraccia o una bottiglietta d’acqua è fondamentale per restare idratati durante la giornata e garantire il benessere di tutto l’organismo.