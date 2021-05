Le cause che conducono una pianta o un ortaggio verso un veloce deperimento sono tantissime. In questo periodo però una di esse è davvero molto frequente e pericolosa per il benessere di tutto il verde. Si tratta della presenza degli afidi delle piante, anche conosciuti come pidocchi. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha già dedicato qualche articolo a questo tema e oggi intende mostrare ai Lettori nuove soluzioni infallibili e poco costose. Infatti per eliminare per sempre i fastidiosi pidocchi delle piante bastano queste soluzioni naturali ed economiche che tutti possono sperimentare. Ecco di cosa si tratta.

Una soluzione a base di aglio e peperoncino

Questo è uno dei rimedi più antichi e indubbiamente economici. Si tratta di realizzare una miscela spray da vaporizzare direttamente sulla pianta. Suggeriamo di frullare 5 peperoncini e 5 spicchi di aglio di media grandezza in un litro d’acqua.

Poi filtrare la miscela e vaporizzare direttamente sulle zone interessate circa due volte a settimana e fino a eliminazione del problema. Questo è solo il primo rimedio, perché per eliminare per sempre i fastidiosi pidocchi delle piante bastano queste soluzioni naturali ed economiche elencate di seguito.

Estratto di crisantemo

Non molti lo sanno ma il crisantemo è una pianta ricca naturalmente di piretro. Le soluzioni a base di piretro trovano larghissimo impiego in agricoltura nella lotta ad afidi e parassiti delle piante.

Occorrerà fare un macerato di foglie e fiori di crisantemo seguendo il procedimento indicato in questo articolo per il macerato d’ortica. Anche il macerato d’ortica e quello di equiseto sono ottimi rimedi naturali contro i pidocchi delle piante.

Spray al sapone molle potassico

Anche lo spray al sapone molle potassico è una validissimo rimedio nella lotta ad afidi e parassiti. Basterà disciogliere circa 10 millilitri di sapone molle potassico e biologico in ogni litro d’acqua. Poi agitare bene e vaporizzare sulla pianta 2 o 3 volte a settimana.

Altri rimedi valevoli