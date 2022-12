L’oroscopo di Natale e delle festività di 4 segni zodiacali al top tra lavoro e amore e altri flop

Anche i giorni delle festività subiscono l’influsso delle costellazioni. E se per alcuni segni ci sarà un nervosismo tangibile al taglio del pandoro o del panettone, altri brilleranno di arguzia nelle conversazioni e sbancheranno a tombola.

Tutti avremo presente la fastidiosa sensazione causata dallo stress e dal nervosismo. L’irritabilità è alta, così come la suscettibilità nei confronti degli altri. Sembra proprio il frutto degli allineamenti delle costellazioni. Avere Saturno contro non è solamente un modo di dire. Ma una vera e propria costante per alcuni di noi.

L’oroscopo di Natale e delle festività ci mostra i segno dello zodiaco protagonisti assoluti.

La congiunzione della Luna con Venere

La Luna è al perigeo la notte del 24, e dopo il tramonto sarà in congiunzione con Venere. Condizioni ideale per molti, ma non per i figli del segno del Capricorno. Nonostante la vicinanza del compleanno, si sentono più tesi di una corda di violino. Forse le novità dell’imminente nuovo anno portano con sé un alone di mistero e di ignoto che sembrano infastidirli. Ed in effetti la parola che descriverà meglio il loro umore in questi giorni è latente fastidio. Saranno ipersensibili ai dettagli che non gli piacciono. Forse la tovaglia non è arredata secondo le regole. Si sentiranno oppressi dall’opulenza o innervositi dal candore. In sintesi, ai loro occhi qualsiasi cosa potrebbe avere dei difetti. Attenzione però a non esagerare in ufficio al rientro. Potrebbero infatti causare sconvolgimenti di cui si pentirebbero.

Il segno della Vergine al contrario sarà la delizia della tombola e la gioia del caminetto. I canditi e l’uvetta sembrano nulla rispetto alla dolcezza del loro animo in questo periodo. I nati sotto questo segno saranno profondamente attratti da tutto ciò che riguarda candeline e colori scintillanti. Peccano un po’ di tracotanza quando dicono di aver ottenuto le chiavi della felicità. Ma finché il vento spinge le vele i buoni marinai lo devono sfruttare. Inoltre, nulla impedisce che questo atteggiamento porti inattese sorprese in ambito romantico. E le sorprese, talvolta, si nascondono spesso in ciò che già abbiamo. Occhio dunque a rivedere sotto a una nuova luce conoscenze che già abbiamo.

L’oroscopo di Natale e delle festività ci mostra i segno dello zodiaco protagonisti assoluti

Scrooge sarà un gentile ed onesto filantropo rispetto alla vena polemica dei figli del segno dello Scorpione. Il brodo dei tortellini sarà insipido nel loro cuore arido. Così come l’ananas sarà acido per un animo così turbolento. La disarmonia li scompiglia e, fino a che non rifletteranno sulla ragione ultima del loro disappunto, difficilmente potranno godere con serena felicità i loro momenti più belli. È alta la probabilità di ricevere doni poco graditi. Semplicemente per loro qualsiasi dono sarà poco gradito fino a che non passa la turbolenza. Per fortuna è possibile riciclare i regali in modi tecnologici e remunerativi.

I Gemelli invece porteranno serenità ed equilibrio ai loro cari. La felicità armoniosa è uno dei loro pilastri nei momenti difficili. Sanno che l’amore è un’ottima fonte d’energia, e difficilmente sprecheranno questo periodo per non trasmettere agli altri questo sentimento. Proveranno ad includere le persone meno fortunate e non perderanno occasione per ricordare quanto è bella la vita.