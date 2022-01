Abbiamo già illustrato i requisiti e i termini previsti dai 2.818 posti di lavoro offerti da diverse Amministrazioni Centrali dello Stato. In questa sede illustriamo invece alcuni dei tanti concorsi apparsi sull’ultima Gazzetta Ufficiale, la n.4 del 14 gennaio. I bandi, in particolare, rimandano a 3 città capoluogo di provincia di 3 distinte regioni del Nord: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sintetizziamo i vari testi, dunque, anticipando che questi 3 Comuni del Nord ricchi di storia ed arte offrono lavoro a tempo indeterminato anche con solo diploma.

Il Comune di Mantova, in Lombardia

Sono 3 i bandi del Comune lombardo, che nello specifico ricercano:

n. 1 assistente sociale, categoria D, per l’area welfare, servizi sociali e sport. La selezione è per esami e la scadenza per le candidature è fissata alle ore 12.30 del 28 gennaio;

n. 3 istruttori direttivi delle attività amministrative e contabili, categoria D. Gli assunti si occuperanno del settore servizi finanziari, tributi e demanio, lavori pubblici e affari generali. La selezione è per esami e in questo caso ci sarà tempo fino al 31 gennaio per candidarsi;

formazione di una graduatoria per la copertura di posti di educatrice di asilo nido, categoria C. In questo caso la selezione è per titoli mentre la scadenza per l’inoltro delle istanze è per le ore 12.30 del 28 gennaio.

Tutti i dettagli sono reperibili nella sezione ‘Bandi di concorso’ del Comune e i posti messi a concorso sono a tempo indeterminato.

In Veneto troviamo il bando del Comune di Vicenza

Il bando del Comune di Vicenza, in Veneto, riguarda la copertura di 3 posti di insegnante scuola dell’infanzia (categoria C). Oltre ai requisiti di carattere generale validi per l’accesso al pubblico impiego, il bando dettaglia i titoli di studio ammessi alla selezione. Si richiede laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo scuola dell’infanzia o laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienza della Formazione primaria. In alternativa, uno dei diplomi di maturità tra quelli elencati al bando e conseguiti entro l’A.S. 2001-2002.

Le istanze di partecipazione al concorso (per esami) dovranno pervenire tramite la procedura informatica predisposta dal Comune. Basterà collegarsi al portale istituzionale (link: ‘Pubblicazioni online, concorsi pubblici’) e seguire le indicazioni. La scadenza, infine, è fissata al prossimo 13 febbraio.

Infine l’ultimo bando che esponiamo riguarda i 9 posti di agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno e indeterminato. In particolare, 4 dei 9 posti sono riservati ai volontari delle FF.AA.

Il punto 7) del riquadro “Requisiti generali” prevede il possesso del diploma di maturità che consenta l’iscrizione all’Università. Il termine ultimo per le candidature è fissato alla mezzanotte del 31 gennaio e le istanze andranno inoltrate solo online.

