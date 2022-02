Quando d’inverno usiamo i maglioni di lana siamo costretti a lavarli più spesso con la spiacevole conseguenza di trovarli infeltriti o addirittura rimpiccioliti di qualche taglia.

A questo punto ci ritroveremo un problema di troppo da dover gestire. Comprare un altro maglione identico? Regalarlo, riciclarlo per farne dei panni cattura polvere? Le soluzioni non mancano, ma è proprio uno spreco inutile se non abbiamo provato queste soluzioni che oggi proponiamo.

Se il maglione si è rimpicciolito

Molti sono i metodi da usare se il maglione è diventato vecchio e si è infeltrito a causa di un pessimo metodo di lavaggio. Ma oggi vogliamo trattare un argomento affine e che forse ci sta più a cuore. Un maglione ancora caldo e morbido che si è rimpicciolito e non può più essere indossato è un vero dispiacere.

Esistono alcuni rimedi della nonna già conosciuti e utilizzati come l’utilizzo del latte, del bicarbonato, ma anche del balsamo per capelli per poter restituire una seconda vita ai maglioni. Ma non solo il latte, il bicarbonato e il balsamo possono restituire una certa elasticità alle fibre; esistono anche altri 2 metodi meno conosciuti e quindi meno usati.

Aceto

Basterà immergere il maglione in una bacinella adatta a contenere due litri di aceto bianco. Il maglione dovrà rimanere immerso per circa due ore. Non oltre questo tempo, perché assumerebbe un odore un po’ sgradevole. Se lo desideriamo potremmo aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda.

Successivamente potremo lavarlo con abbondante acqua corrente, strizzarlo delicatamente e stenderlo con due mollette su uno stendino. Sarebbe ancora meglio se potessimo usare una gruccia a cui appendere il maglione. Questo metodo permetterebbe di far scolare l’acqua in eccesso e, asciugandosi in questa posizione, il maglione potrebbe allargarsi nuovamente.

Questi 2 semplici metodi faranno tornare normali i maglioni ristretti in lavatrice e non sono latte e bicarbonato

Vediamo un altro metodo efficace.

Borace

È un prodotto abbastanza facile da trovare e ha azioni disinfettanti e antibatteriche, ma bisogna utilizzarlo con molta cautela in quanto è nocivo. Teniamolo ben distante dalla portata dei bambini e quando ne facciamo uso mettiamoci i guanti.

Prendiamo dunque una bacinella abbastanza grande per immergere il maglione, versiamo abbondante acqua e un cucchiaio di borace. Se aggiungiamo anche un cucchiaio di bicarbonato, nel frattempo, il nostro maglione risulterà pulito come se fosse stato messo in lavatrice.

Dopo circa un’oretta potremmo sciacquarlo e stenderlo utilizzando un manichino in plastica o un ripiano dove poterlo appoggiare. Stendiamo con le mani il maglione cercando di forzare sulle parti di maniche e vita per allargare il più possibile le fibre. Lasciamo asciugare e tornerà alle dimensioni precedenti.

Quindi, questi 2 semplici metodi faranno in modo che i nostri maglioni preferiti abbiano una seconda e duratura vita.