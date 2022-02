Spesso quando torniamo a casa dal lavoro troviamo nel frigorifero o in dispensa alcuni ingredienti che non sappiamo come combinare al meglio. Magari, dato che ci vengono poche idee, li assembliamo da crudi senza provare nemmeno a trovare una ricetta per valorizzarli tutti.

In particolare, la ricetta di cui vorremmo parlare oggi cerca di mettere insieme quegli ingredienti che, in un modo o nell’altro, ci restano sempre e che non sappiamo cucinare. Dunque, prendiamo prosciutto, mozzarella e patate per una parmigiana velocissima da cucinare ma che regala grandissime soddisfazioni anche ai palati più intransigenti.

Ingredienti

un chilo di patate;

besciamella a piacimento;

250 grammi di prosciutto cotto;

200 grammi di mozzarella di bufala campana;

Parmigiano Reggiano a piacimento;

due generose noci di burro;

qualche erba aromatica come timo o maggiorana;

noce moscata, pepe e fior di sale.

Preparazione

Innanzitutto dovremmo partire dalla besciamella. Questa grande invenzione francese ci servirà come collante dei vari altri ingredienti e se la prepariamo a casa costerà di meno e avrà anche più gusto. Se, però, non abbiamo troppo tempo, possiamo tranquillamente usare quella del supermercato o del nostro lattaio.

Mettiamo la nostra besciamella da parte e cominciamo a pelare le patate e a tagliarle a fette davvero molto sottili. Ricordiamoci sempre di mettere le fette delle patate in acqua fredda così da far uscire la maggior parte dell’amido prima della cottura. Prendiamo ora una pirofila per il forno e cominciamo a imburrare la base.

Prosciutto mozzarella e patate per una parmigiana velocissima da preparare ma diversa dal solito

Il primo strato sarà una colata di besciamella su cui spolvereremo un po’ di Parmigiano e qualche erba aromatica. In questa preparazione le erbe aromatiche sono fondamentali, perché riescono a dare un po’ di freschezza a questo piatto che altrimenti potrebbe diventare molto pesante.

Il secondo strato è composto da mozzarella e prosciutto, che copriamo con le patate. Ripetiamo fino a quando non abbiamo finito tutti gli ingredienti e cuociamo in forno per almeno trenta minuti a 180° C.

Capiamo che il piatto è pronto quando vediamo che si forma una crosticina croccante sulla superficie. Anche se vorremmo assaggiare subito, ricordiamoci di aspettare almeno cinque minuti, perché il rischio di scottarsi è molto alto.

Approfondimento

Non molti comprano al supermercato questo gustosissimo prosciutto crudo italiano