Se li hai puoi rivenderli a peso d’oro, purché siano in fior di conio e in ottime condizioni. I 2 euro di cui parleremo sono infatti incredibilmente rari, in quanto realizzati per celebrare un’occasione e mai più emessi nuovamente. I collezionisti di tutto il Mondo ne sono infatti alla ricerca e sono disposti a pagare cifre da capogiro per entrarne in possesso. D’altronde, sono esemplari unici e, se ci si pensa, è indubbio che rappresentino un pezzo di storia. Infatti, proprio per questo hanno assunto così tanto valore con il passare del tempo e probabilmente è soltanto destinato a crescere.

Questi 2 euro sono rarissimi e valgono circa 1.500 euro, ecco quali sono

I 2 euro di cui stiamo parlando sono stati emessi nel 2015 nel Principato di Monaco e commemorano un particolare evento storico, cioè gli 800 anni della prima fortezza sulla roccia mai costruita nella città.

Questa moneta è chiamata proof e la lega di cui è composta la rende di qualità superiore rispetto ad una comune. Ecco, quindi, perché questi 2 euro sono rarissimi. Il loro valore, come già avevamo anticipato, è di circa 1.500 euro. Ovviamente, ciò dipende anche dal modo in cui è conservata la moneta. Altrimenti, la si potrebbe dover rivendere a una somma più bassa o addirittura si rischia di non trovare alcuno disposto ad acquistarla. Gli oggetti da collezione, monete incluse, devono infatti essere in perfette condizioni, preferibilmente mai usati.

Altre monete rare

Quali sono le altre 2 euro rare? Citiamo, tra tutte, quella dedicata a Grace Kelly, che è la più nota e di maggiore valore. Emessa nel 2007, si rivende anche ad un costo tra i 2.000 e i 2.500 euro. Una cifra ancora più elevata della 2 euro di Monaco.

Ricordiamo anche quella dedicata a Bartolomeo Borghesi, emessa nel 2005 a San Marino e che oggi ha un valore tra i 130 e i 200 euro. Infine, quella dedicata alla XX Giornata della Gioventù e coniata in Vaticano nel 2005, dal valore di 300 euro ad esemplare.

