Hai queste vecchie lire? Sappi che si rivendono a peso d’oro, ecco quali sono

È ormai passato più di un ventennio da quando l’euro ha soppiantato la vecchia lira, che in tanti ricordano con malinconia. Tuttavia, alcune di queste vecchie monete conservano ancora un valore particolarmente elevato. Lo fanno, specialmente, agli occhi dei collezionisti e degli esperti numismatici, che sono pronti a pagare cifre da capogiro per entrarne in possesso. Infatti, le lire di cui scriveremo sono rarissime, in quanto emesse in tiratura limitata. Con il passare degli anni il loro valore è senza dubbio aumentato, dal momento in cui rappresentano veri e propri pezzi di storia.

Hai queste vecchie lire? Sappi che si rivendono a peso d’oro: 1 Lira Arancia (1947)

Proprio a causa della loro rarità, è davvero difficile possedere una di queste lire. Per giunta, per poterle rivendere, è importante assicurarsi che siano fior di conio. Pertanto, le loro condizioni di conservazione devono essere più che perfette. Altrimenti, non si troverà qualcuno disposto ad acquistarle alle cifre che diremo. Per assicurarsi che la lira in questione sia ben conservata, è meglio farla visionare ad un esperto numismatico prima di rivenderla.

Detto ciò, la 1 Lira Arancia del 1947 può valere finanche 1.500 euro. Infatti, ne furono coniati solo 12.000 esemplari. Come riconoscerla? È semplice: sul fronte è rappresentata la testa di Cerere, sul retro un’arancia. Ecco perché ha questo nome così curioso. Dunque, hai queste vecchie lire? Sappi che si rivendono a peso d’oro.

2 Lire Spiga (1947)

Ecco un’altra lira che vale molto. Precisamente, finanche 1.800 euro. Questi esemplari sono stati emessi fino al 1950, tuttavia ad essere rari e dal valore così elevato sono solo quelli del 1947, anno in cui ne furono messi in circolazione 12.000 esemplari.

Il fronte della moneta rappresenta un contadino intento ad arare un campo. Infatti, l’incisione è un omaggio al primo articolo della nostra Costituzione, che recita: ”l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Si tratta quindi di un’importante testimonianza di un momento storico cruciale per il nostro Paese ed ecco un altro motivo per cui ha un valore così tanto alto agli occhi dei collezionisti.

Lettura consigliata

2 gettoni telefonici che valgono oro. Uno si rivende a 1.300 euro, ecco quale