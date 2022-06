Del lungo ribasso in corso sul titolo ENEL abbiamo avuto modo più volte di scrivere. Soprattutto alla luce del fatto che si tratta di un titolo che ha sempre dato ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Ogni ribasso, quindi, potrebbe essere un’occasione di acquisto. Ricordiamo, infatti, che un investimento di lungo periodo su questo titolo ha elevatissime probabilità di essere vincente. Ad esempio, un investimento della durata di 10 anni su ENEL ha una probabilità di circa il 90% di essere positivo con un rendimento medio annuo di oltre il 6%.

A testimonianza del brutto periodo attraversato dal titolo basti pensare, che nell’ultimo anno ENEL è stato il peggiore del suo settore di riferimento con una performance negativa di oltre il 30%.

La chiusura di questa settimana potrebbe avere un importante impatto negativo sul titolo ENEL. A guardare il grafico la tendenza in corso è ribassista, ma si sta appoggiando al supporto in area 5,336 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire un ribasso con obiettivo più probabile in area 4,6654 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi in area 2,91 euro e 1,15 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 5,751 euro.

La valutazione del titolo ENEL

Qualunque sia la metrica utilizzata nell’ambito dell’approccio classico all’analisi del bilancio, i multipli di mercato restituiscono un titolo sopravvalutato. Inoltre, anche il rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) è relativamente elevato. Infine, ricordiamo che la situazione finanziaria dell’azienda è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi. Questa difficoltà è testimoniata da un indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, inferiore a 1. Inoltre il rapporto debito/capitale e superiore al 200%.

Per gli analisti che coprono il titolo ENEL è adesso il momento di comprare. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 55% circa.

La chiusura di questa settimana potrebbe avere un importante impatto negativo sul titolo ENEL: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 13 giugno a quota 5,388 euro, in ribasso dell’1,70% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

E se il Ftse Mib Future fosse già pronto per ripartire immediatamente al rialzo?