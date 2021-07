Toscana, Regione italiana famosissima nel Mondo grazie alla sua cultura culinaria e alle sue bellissime città rinascimentali. Però non tutti sanno che il territorio toscano è costellato da piccoli stupendi borghi in cui passare delle giornate serene e rilassate.

Per questo motivo oggi vogliamo presentare ai nostri Lettori un piccolo centro veramente particolare che sorge non lontano da Pisa. Infatti, quest’estate dobbiamo visitare questo bellissimo borgo toscano sospeso tra storia e modernità.

Un borgo italiano in cui la storia si fonde con la modernità

Tra le dolci colline della Toscana si nascondono tantissimi piccoli tesori tutti da scoprire. Tra le campagne coltivate a vite o olivo di questa bellissima Regione sorgono infatti tanti piccoli antichi borghi assolutamente da scoprire.

Qui è possibile riscoprire la tradizionale cucina toscana, perdersi tra antiche stradine acciottolate e a volte scoprire delle novità veramente inaspettate. Oggi andremo così alla scoperta di Peccioli, premiato borgo italiano dove agli antichi edifici seicenteschi si avvicendano attrazioni assolutamente contemporanee.

Peccioli è uno di quei rari borghi in cui l’attenzione per il passato si mischia ad un occhio di riguardo per il futuro. Affianco a musei archeologici e antichi edifici sarà infatti possibile trovare delle interessanti opere di arte contemporanea.

Da anni, infatti, questo piccolo borgo si è trasformato in una sorta di museo diffuso, tutto da ammirare, mentre ci si perde per le vie antiche.

Ma non solo. A partire dal 18 settembre, infatti, Peccioli accoglierà sei fortunati smart workers, che potranno godersi le bellezze della Toscana soggiornando nel paese a costo zero.

Insomma, un borgo sospeso tra modernità e storia tutto da visitare per scoprire quale potrebbe essere il futuro delle piccole città italiane. Senza dimenticare di fermarsi in uno dei ristoranti della zona per assaggiare i piatti della buonissima cucina toscana.

