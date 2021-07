Durante l’estate molti animali e insetti si annidano nel nostro giardino. Alcuni fastidiosi come le zanzare attirati da ambienti umidi, altri invece che si mimetizzano nel verde e magari stanno pure vicino alle fonti d’acqua.

Stiamo parlando delle rane che possiamo trovare vicino ad uno specchio d’acqua (anche ad esempio una piscina) e che possono popolare il nostro giardino. La loro presenza è abbastanza innocua a meno che non siano una specie velenosa.

Inoltre, aiutano a ridurre il numero degli insetti che ci sono in un’area. Anche se queste sono ottime ragioni per lasciarle in pace si riproducono molto velocemente e questo è il motivo che spinge ad allontanarle.

Per questo può essere utile inserire qualche predatore in giardino per limitarne la popolazione come ad esempio i gatti. Ad ogni modo prima di allontanare questo animale dal nostro giardino è importante capire questa differenza.

Stiamo parlando della differenza che c’è tra le varie specie di rana perché anche se possono essere simili in realtà hanno delle caratteristiche diverse.

È importante individuarle per capire con quale tipologia di animale abbiamo a che fare prima di procedere all’allontanamento. Inoltre, si deve considerare pure che ci sono alcune specie protette e il rischio è quello di agire illegalmente. Pertanto, è bene fare attenzione e distinguere tra queste specie che più comunemente è possibile trovare.

La prima tipologia è la rana toro le cui origini sono della zona est del Nord America. Per sopravvivere con gli esemplari autoctoni diffondendo la chitridiomicosi. È una malattia che infetta le altre rane causandone la morte.

Poi abbiamo la rana coquì che ha origine in Porto Rico, ed è inserita fra le 100 specie più invasive e dannose nel mondo.

Ultima specie e alcuni consigli

È possibile trovare fra le varie specie anche il cosiddetto rospo delle canne originario della parte meridionale dell’America Centrale e diffusissimo in Australia.

Non è una vera e propria rana ma è possibile ritrovarsela nel proprio giardino. Ovviamente il consiglio principale che sentiamo di dare è quello di controllare sempre le leggi locali.

In questo modo si può verificare se è possibile eliminarle e procedere al loro allontanamento senza commettere alcun reato. Infine, se si vuole avere maggiore chiarezza sulla differenza tra una rana ed un rospo si consiglia la lettura di questo articolo.