WhatsApp è certamente una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Ma, proprio per l’importante e costante uso che ne facciamo, dovremmo conoscerne tutti i segreti. E oggi vogliamo svelarne alcuni davvero interessanti e utili.

Infatti, queste tre incredibili funzioni di WhatsApp che in pochi conoscono renderanno la nostra vita semplice e comoda come mai prima d’ora!

Messaggi importanti, ecco come salvare ciò che non dovremmo mai dimenticare

Tutti ricevono decine e decine di messaggi al giorno su questa applicazione. Sappiamo quanto WhatsApp sia utilizzato da tutti, perciò questo è più che normale. Ma a volte, alcuni messaggi sono più importanti di altri. E impazziamo per ritrovarli quando ne abbiamo bisogno. Ma non tutti sanno che questi possono essere salvati, così da averli sempre a portata di mano. Basterà evidenziare il messaggio che non vogliamo perdere, andare sui tre puntini in alto a destra e scegliere l’opzione “messaggi importanti”. Così, ogni volta che ne avremo bisogno, ci basterà aprire i media della chat e troveremo il nostro messaggio lì ad aspettarci!

Cambiare lo sfondo della chat per differenziare le conversazioni e non confondersi

Un’altra funzione poco conosciuta di WhatsApp riguarda proprio lo sfondo delle chat. Pochi sanno, infatti, che questo può essere cambiato. E possiamo scegliere un’immagine che riguarda la nostra galleria, per contrassegnare tutte le conversazioni. Ci basterà andare su Impostazioni e su Account e scegliere quella per noi più comoda!

Modificare il font della scrittura per differenziare i messaggi e non far confondere il destinatario

Ultima, ma non meno importante, questa funzione può risultare davvero utile quando si vogliono differenziare delle parole in uno stesso messaggio. Per cambiare font della scrittura, infatti, dovremo semplicemente scaricare le applicazioni apposite che possiamo trovare sullo Store del nostro telefono. In questo modo, non ci sarà mai più confusione!

Perciò, ora finalmente sappiamo che queste tre incredibili funzioni di WhatsApp che in pochi conoscono renderanno la nostra vita semplice e comoda come mai prima d’ora!

