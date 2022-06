Se per una volta volessimo immergerci in un sogno ad occhi aperti e immaginare una vita da ricchi, questa località è il posto giusto. Potremmo toccare con mano la vita che vivono i ricchi possidenti fra maestose ville e giardini meravigliosi. In questo comune affacciato sul uno dei più bei laghi Svizzeri, risiedono molti vip e milionari. In questo articolo faremo la conoscenza di Lugano Paradiso.

A 20 minuti dal confine con l’Italia c’è una paradisiaca località affacciata su un lago blu fra meravigliose ville di vip e ricchi milionari

Abbiamo già parlato in precedenza di altri splendidi laghi dalle acque cristalline ma questa località lacustre si caratterizza per essere un paradiso vip. Quando pensiamo alla Svizzera le prime associazioni che ci vengono in mente sono “banche”, “cioccolato”, “pulizia” e “ex-paradiso fiscale”. La denominazione Lugano Paradiso però non si deve assolutamente a questo ma alla bellezza naturalistica di questo borgo. Poco distante dal centro di Lugano con le splendide viuzze ricche di negozi, sorge questo Comune che fino al 1929 si chiamava Calprino. Paradiso ha una posizione estremamente favorevole, si trova ai piedi del Monte San Salvatore ma affaccia sul Lago di Lugano. Il clima è l’ideale, caldo come sul Mediterraneo ma raffrescato dalla pineta del Monte.

La vista mozzafiato

Il Monte San Salvatore è denominato Pan di Zucchero e gli svizzeri gli sono affezionatissimi. Per arrivare in vetta dal 1890 è attiva una panoramica funicolare che parte proprio da Lugano Paradiso. In cima al monte si arriva in poco più di dieci minuti ma ogni istante va assaporato scattando innumerevoli fotografie. Quando si arriva in cima si può raggiungere la chiesetta con un punto panoramico a 360° sull’intera Lugano ma anche oltre. Da qui lo sguardo può raggiungere il Lago di Ceresio ma anche le Alpi piemontesi. Il panorama sembra quello degli atolli di un arcipelago caraibico.

L’impressione però non si discosta molto dalla realtà. Infatti il Monte San Salvatore è costituito di dolomia e proprio come le Dolomiti, la sua formazione è dovuta allo spostamento delle placche tettoniche. Milioni di anni fa, infatti, questa zona era ricoperta dal mare e solo in seguito al cozzare delle placche, emerse questo Monte.

Come si raggiunge Lugano Paradiso

Con il treno, una volta passato il Ponte di Melide, si scende alla stazione Milano Paradiso. Se viaggiamo in auto bisogna imboccare l’uscita dell’autostrada A2/E35 Lugano-Sud. È decisamente agevole raggiungere questo sito poiché si trova a 20 minuti dal confine con l’Italia.

Lettura consigliata

