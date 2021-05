Quasi tutti ormai entrano in contatto con un computer almeno una volta al giorno. I computer fissi sono inoltre sempre meno diffusi. Sono in molti infatti a prediligere i computer portatili per la loro comodità. Più piccoli e leggeri, possiamo infatti spostarli senza problemi.

Sono quindi ottimi anche per lavorare da casa! In confronto ai computer fissi, i portatili hanno però quello che per molti è un problema. Possiamo però risolverlo con pochi euro. In pochi usano questo accessorio per il computer portatile ma è davvero comodissimo e ci rende la vita più semplice.

Più agili anche col portatile

Ormai utilizziamo il portatile come usavamo un tempo il computer fisso. Non vogliamo quindi avere limitazioni date dal design del dispositivo. Spesso infatti navighiamo su internet per molto tempo, usiamo il computer per lavoro, per giocare e molto altro. Sebbene i portatili oggi possano quasi competere con i fissi, hanno una grande differenza da questi ultimi.

Parliamo infatti del mouse. Per comodità, infatti, i portatili sono muniti del cosiddetta touch pad. Questo rettangolo posto davanti alla tastiere permette di utilizzare il mouse con il semplice tocco di un dito. Ciò può essere molto comodo ma ha anche molte limitazioni.

Un utile accessorio

Il touch pad dei portatili rende infatti difficile spostare il puntatore in alcuni casi. Se siamo in posizioni strane, ad esempio, i nostri movimenti sono limitati. Per non parlare poi di quando vogliamo scorrere lungo pagine che sembrano non finire mai! Come risolvere questi problemi? Per fortuna ci vengono in aiuto degli accessori pratici ed economici: i mouse usb. In commercio infatti esistono moltissimi tipi di mouse collegabili ai portatili. Questi funzionano come i mouse dei computer fissi, rendendoci la vita molto più semplice.

Alcuni mouse sono collegati al computer tramite un cavo, mentre altri sono wireless. Anche le loro dimensioni variano a seconda dell’utilizzo che ne facciamo. Chi vuole occupare meno spazio può optare per piccolissimi mouse lunghi pochi centimetri. Chi invece vuole strumenti più sofisticati può scegliere mouse adatti al gaming o a lavori di precisione. Quel che è certo è che in pochi usano questo accessorio per il computer portatile ma è davvero comodissimo e ci rende la vita più semplice, provare per credere!