Nelle ultime settimane, mentre si continua a discutere sui se e sui ma dell’inflazione, i mercati americani hanno vissuto una stretta fase laterale rialzista. Si è sempre a ridosso dei massimi, ma al momento non ci sono segnali convincenti nè al rialzo e nemmeno al ribasso. Quale strada si intraprenderà? Non semplice la risposta per il brevissimo. Questi sono momenti decisivi per Wall Street ma è il momento opportuno per comprare il titolo Alibaba che è sottovalutato?

Procediamo per gradi.

Lo scenario settimanale atteso

Debolezza fra lunedì e martedì con formazione del minimo settimanale e poi nuovo rialzo fino a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì. Oggi è decisivo per confermare o meno questo scenario.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.334.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.904.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.219.

Il titolo Alibaba Group Holdings (NYSE:BABA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 giugno al prezzo di 213,94 dollari in rialzo dell’1,09% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 204,39 ed il massimo a 274,29.

La società che capitalizza in Borsa circa 574 miliardi di dollari attraverso le sue filiali, fornisce attività di commercio online e mobile nella Repubblica popolare cinese e a livello internazionale.

Le raccomandazioni degli altri analisti (51 giudizi) stimano un fair value a 280 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, calcola che il prezzo di fair value sia da collocare in area 295 dollari (sottovalutazione del 40% circa rispetto ai prezzi correnti).

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo oppure attendere?

La tendenza di lungo termine è rialzista ma nel breve termine potrebbero essere possibili ancora degli ulteriori ritracciamenti.

Fino a quando il titolo reggerà al ribasso in chiusura settimanale il livello di 225,29, saranno possibili a 1/3 mesi ulteriori ribassi verso l’area di 189,53 e poi 169,95

Il nostro consiglio è di non comprare il titolo nonostante siamo in presenza di una importante sottovalutazione rispetto al fair value stimato.

Come al solito si procederà per step.