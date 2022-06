Con la bella stagione scatta la corsa all’abbronzatura. Una pelle ambrata rende più belli e attraenti e quindi molti ambiscono ad avere una tintarella invidiabile. Ma col sole dell’estate occorre fare attenzione ai vari problemi che i raggi possono creare alla pelle. L’esposizione diretta ai raggi del sole favorisce scottature, eritemi, macchie solari e invecchiamento precoce della pelle. Per non parlare del rischio dei melanomi. Una buona crema solare può eliminare buona parte di questi problemi. Ma quale scegliere?

Avere una pelle abbronzata è il sogno di ogni vacanziere che va al mare, ma che soprattutto torna dal mare. A volte per avere un colore ambrato si rischia di rovinare la pelle. Moltissime persone tendono a trascurare durante l’anno la pelle e lo stesso fanno d’estate sottoponendo quest’organo a lunghe esposizioni al sole. Ci si può prendere cura dell’epidermide mantenendola bella e colorita anche con alcuni particolari alimenti. Si può mantenere la pelle liscia e abbronzata con cibi ricchi di vitamine, antiossidanti e omega 3.

Ma anche la prevenzione deve essere una pratica utilizzata da chi vuole avere sempre un bell’aspetto, d’estate e d’inverno. Se si ama stare al sole occorre mantenere delle precauzioni per evitare il danneggiamento dell’epidermide. Prima di tutto meglio evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata. Inoltre quando si sta al sole occorre proteggere il corpo con una crema. Ma quale scegliere?

Queste sono le migliori creme solari e stanno andando a ruba in un discount perché offerte a un prezzo eccezionale

Chi acquista una crema solare dovrebbe verificare alcune caratteristiche. Prima di tutto occorre fare attenzione al fattore di protezione. Si può partire da un valore di 50 per chi ha una pelle chiara ed è alla prima esposizione, per poi scendere fino sotto il 30. La protezione dai raggi UVA e dai raggi UVB è l’altra caratteristica importante di una crema solare.

A torto molti pensano che senza una crema ci si abbronzi prima. Invece è esattamente il contrario. La crema solare protegge la pelle e favorisce una abbronzatura uniforme.

La pelle del viso è ovviamente più delicata quindi potrebbe essere consigliato usare una crema specifica per proteggere il volto dall’aggressione dei raggi solari. Crema che potrebbe essere usata non solo al mare ma anche nella vita quotidiana, specialmente se si trascorrono molte ore all’aperto.

Queste sono le migliori creme solari e buona qualità non sempre fa rima con prezzi alti. È possibile acquistare un’ottima crema a prezzi ridotti anche nei discount. Spesso ci lasciamo abbindolare dall’idea che un prodotto di una marca conosciuta, sia migliore di uno sconosciuto. Una recente indagine della rivista Altroconsumo ha messo in evidenza come su 14 creme solari di marca, solo 3 siano risultate di elevata qualità.

In uno dei discount più conosciuti in Italia le creme solari di qualità stanno andando a ruba, perché in offerta anche a 3,99 euro. In tempi di forti rincari della spesa, una lozione solare di qualità a questo prezzo potrebbe essere un’occasione anche per fare scorta.

