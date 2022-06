Molto presto le azioni Landi Renzo potrebbero andare nuovamente a testare la solidità dei supporti

In un settore come quello dei ricambi originali per auto, che da un anno a questo parte vede tutti i suoi titoli in territorio negativo, Landi Renzo si distingue per essere tra quelli che hanno perso meno. Ad esempio, se si restringe lo sguardo a quanto accaduto da inizio anno, vediamo che questo titolo è quello che ha perso meno con un ribasso del 10% circa. Con questo risultato il titolo si colloca davanti a titoli molto più blasonati come ad esempio Brembo che da inizio anno perde oltre il 20%.

Sicuramente una spinta in questa direzione è arrivata dai dati relativi al primo trimestre del 2022 che sono stati superiori alle attese degli analisti. Inoltre le attese per i prossimi trimestri sono altrettanto importanti. Il fatturato, infatti, ha superato le stime degli analisti del 5,7%. Tuttavia, l’utile per azione (EPS) non ha superato le stime degli analisti. Per il prossimo anno, poi, si prevede una crescita dei ricavi del 6,9%, a fronte di una previsione di crescita del 5,3% per il settore in Italia.

La valutazione del titolo Landi Renzo

Secondo i multipli di mercato Landi Renzo è molto sopravvalutata. Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Tuttavia gli analisti, come riportato su riviste specializzate e anticipato in precedenza, prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo. Quest’ultimo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni. Per cui, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Infine, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il consensus medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione di poco superiore al 3%.

Molto presto le azioni Landi Renzo potrebbero andare nuovamente a testare la solidità dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Landi Renzo (MIL:LR) ha chiuso la seduta del 16 giugno a quota 0,754 euro in ribasso dello 0,40%.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e punta all’obiettivo più probabile in area 0,667 euro (I obiettivo di prezzo). Quindi, molto presto le azioni Landi Renzo potrebbero andare nuovamente a testare la solidità dei supporti. La tenuta di area 0,667 euro potrebbe favorire una ripartenza del rialzo. In caso contrario la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Al rialzo non si possono ancora neanche fare ipotesi di proiezioni in quanto bisogna attendere quando e dove si formerà il minimo del movimento in corso.

Approfondimento

