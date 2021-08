Al termine della vacanza molte sono le cose che dovranno essere ben riposte e conservate per la successiva stagione estiva.

Infatti a fine stagione diversi sono gli accessori e gli attrezzi che non saranno più utilizzati per un bel pò di tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dai costumi, ciabatte, teli da mare, materassini gonfiabili, maschere, pinne, alle biciclette, ai tavoli e sedie da giardino.

Queste sono le azioni da compiere quando al termine della stagione estiva si mettono via queste cose per conservarle nel migliore dei modi. Illustriamo cosa e come fare.

Indumenti

La prima cosa da fare è quella di scuotere energicamente tutti i panni per eliminare la presenza di residui di sabbia.

Successivamente, immergere gli indumenti in acqua e lasciarli in ammollo per un po’ di tempo.

Per i costumi, si consiglia di proseguire con un lavaggio a mano con detersivo delicato, facendoli asciugare al riparo dai raggi diretti del sole per evitare che possano scolorire.

Per i teli, parei e copricostumi effettuare lavaggi in lavatrice per capi delicati a temperature basse.

Gli attrezzi da mare

Si consiglia di lavare tutti gli attrezzi come pinne, maschere, materassini e salvagenti con acqua e sapone oppure acqua e ammoniaca.

Sciacquare bene e lasciare asciugare accuratamente all’aria.

Una volta asciutti, cospargerli con del borotalco per eliminare l’umidità ed evitare che gli oggetti di gomma possano diventare appiccicosi.

Queste sono le azioni da compiere quando al termine della stagione estiva si mettono via queste cose. La bicicletta

Terminata la bella stagione, la bicicletta, prima che venga messe a riposo durante il periodo invernale, necessita di alcune piccole attenzioni.

Ruggine, umidità e sporco sono suoi piccoli grandi nemici.

Piccoli danni che nel tempo potrebbero interferire non solo sull’estetica del mezzo ma anche sulla sua affidabilità e velocità.

Quindi prima di mettere a riposo la bicicletta sarebbe preferibile un lavaggio approfondito per eliminare tracce di fango, salsedine, grasso, polvere e olio.

Basterà riempire un secchio di acqua, aggiungere un po’ di detersivo per piatti ed immergere una spugna che verrà poi utilizzata per lavare accuratamente la bicicletta.

Asciugare perfettamente al sole magari con l’aiuto di stracci o panni puliti per assicurarsi che non ci siano residui di acqua.

Lubrificare catena, freni e il cambio con olio specifico.

Per i cuscinetti utilizzare del grasso.

Quando la bicicletta verrà riposta, per evitare danni ai pneumatici e ai raggi, sarebbe opportuno appenderla con gli appositi sostegni al soffitto.

Oppure, in alternativa girarla sottosopra, facendo poggiare sul pavimento sellino e manubrio.

Coprire la due ruote con specifiche coperture oppure con ampie coperte di lana.

Tavolo e sedie da giardino

La soluzione più semplice per conservare gli accessori da giardino, se non si ha a disposizione un garage o un deposito, sarebbe quella di coprirli con appositi teli di plastica.

Sarebbe preferibile spostarli sotto un balcone per proteggerli in parte dalla pioggia e dall’umidità.

Approfondimento

In un unico prodotto molte cose utili per le nostre pulizie