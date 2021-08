L’emicrania o più comunemente il mal di testa, è un fastidio che associato alla stanchezza caratterizza la vita di molte persone ogni giorno.

Un disturbo la cui caratteristica principale è la comparsa di un cerchio alla testa che impedisce di essere concentrati ed efficienti nelle azioni quotidiane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A differenza del più comune mal di testa, l’emicrania è un fastidio che dura più a lungo ed è più intenso nei dolori. Spesso si aggiungono anche senso di stanchezza e spossatezza.

Molti tendono a combattere i sintomi con l’assunzione di farmaci adatti a tali disturbi. Ma secondo alcuni studi a determinare la comparsa del mal di testa potrebbe essere la scelta di quello che mettiamo nel nostro piatto. Infatti, la scelta di alcuni alimenti piuttosto che di altri sembra che possa aiutare a prevenirne la comparsa. Inoltre, anche rafforzare il nostro sistema immunitario potrebbe rivelarsi una mossa strategica.

Quello che tutti dovrebbero sapere per cercare di prevenire mal di testa e stanchezza cronica senza medicinali

Spesso infatti molti fastidi fisici derivano da scompensi alimentari o dall’abuso di sostanze infiammatorie come zuccheri semplici, additivi o sostanze raffinate e molto industrializzate. Per cui prestare attenzione a cosa si mangia è fondamentale al fine di prevenire tali disturbi.

Cosa evitare in caso di emicrania

Il primo suggerimento è quello di condurre un’alimentazione quanto più naturale e varia possibile, senza escludere nessun alimento salvo diversa indicazione medica o in presenza di particolari e definite allergie o diagnosticate intolleranze.

No al fai da te, con esclusioni di intere categorie di alimenti che portano il corpo a subire gravi scompensi metabolici e a favorire la comparsa di alcune patologie.

Occorrerebbe prestare particolare attenzione agli alimenti ricchi di additivi e glutammato (una sostanza che spesso ritroviamo in alimenti come il dado da cucina). Evitare l’uso eccessivo di sostanze come dolcificanti artificiali e zuccheri, in particolare di sostanze raffinate.

Altri alimenti che potrebbero favorire questo disturbo sono quelli ad elevato contenuto di sostanze allergizzanti come i pomodori, i latticini, ma anche gli stessi farinacei, pasta, pane raffinati. Anche il cioccolato nonostante il suo forte potere antiossidante può influire negativamente sul mal di testa, accentuandone i sintomi.

No fumo, alcool e caffè

Evitare inoltre l’abuso di sostanze come la caffeina e la teina che tendono a stimolare particolarmente il sistema nervoso. Da evitare assolutamente il consumo di alcolici che possono contenere sostanze che scatenano i sintomi della cefalea come i solfiti.

No al fumo che sequestra l’ossigeno ai tessuti favorendo una vaso costrizione e di conseguenza una cattiva circolazione e la comparsa di mal di testa e stanchezza cronica.

Ebbene, ecco quello che tutti dovrebbero sapere per cercare di prevenire mal di testa e stanchezza cronica senza medicinali.