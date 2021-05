Con l’imminente arrivo dell’estate, il primo pensiero è rivolto sicuramente alla spiaggia, al mare e alla voglia di stendersi al sole in puro relax.

Che sia una vacanza al mare o in piscina poco importa, il telo da mare è uno degli accessori fondamentali da avere sempre nella borsa. Oltre ad asciugare il corpo dopo un bagno, funge da scudo proteggendo la pelle dalle superfici sulle quali si va ad appoggiarsi. Dunque è molto importante igienizzarlo, lavarlo e averne cura nel modo giusto.

Inoltre capita non di rado che ad ogni inizio estate si ripresenti sempre la stessa storia, apparentemente i teli sembrano puliti, morbidi e profumati ma già dopo il primo utilizzo diventano ruvidi e crespi al tatto.

Induriti dalla salsedine, macchiati dalle creme e da oli solare, presenza di aloni e cattivi odori dovuti al sudore risultano già tessuti vecchi e usurati.

È importante dunque igienizzare il telo in maniera efficace e poco aggressiva, mantenere vivi colori e morbidezza e rimuovere tutti gli aloni e le macchie presenti.

Il modo perfetto per smacchiare, igienizzare e rendere morbidi i teli da mare come appena comprati, ecco semplici consigli per il lavaggio in lavatrice.

Inevitabilmente sopra i teli possono essere presenti granelli di sabbia che spesso rimangono incastrati nelle fibre di cotone, dunque è necessario rimuoverli prima di inserirli in lavatrice.

La prima cosa da fare è quella di farli asciugare completamente all’aria aperta, dopodiché bisogna sbatterli energicamente per eliminare quanta più sabbia possibile.

Se presenti macchie di creme, pretrattarle con sapone di Marsiglia, una pappetta di bicarbonato o qualche goccia di limone, lasciare agire e proseguire con il lavaggio in lavatrice.

È sempre opportuno controllate le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette.

Per i teli in cotone si consiglia un lavaggio con detersivo liquido a temperature non superiori ai 40 gradi.

Per i tessuti colorati preferire temperature più basse per non danneggiare colori e stampe.

I teli in spugna a contatto con la salsedine risulteranno da subito secchi e poco morbidi .

Sarebbe opportuno, dopo averli scrollati bene dalla sabbia, pretattare le macchie se presenti e metterli in ammollo in acqua tiepida con qualche goccia di ammorbidente.

Proseguire con il lavaggio a basse temperature.

Per i teli in microfibra utilizzare un detersivo non aggressivo, impostare il lavaggio a 30 gradi, evitare l’uso dell’ammorbidente che andrebbe ad appesantire le fibre senza donare morbidezza.

Il miglior modo per asciugare i teli è quello di stenderli all’aperto. Bisognerebbe ridurre il più possibile l’esposizione alla luce diretta del sole che potrebbe scolorire i tessuti.

Dopo l’asciugatura per un maggior effetto volume è buona norma sbattere il telo energicamente, le fibre non rimarranno piatte.

