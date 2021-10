Le piante sono quegli elementi d’arredo che donano pace ed eleganza ad ogni ambiente. La loro freschezza e varietà ci portano a volerle anche in casa, per poterne godere in ogni momento. Senza contare che non tutti abbiamo la fortuna di possedere un giardino o un balcone. Allo stesso tempo, le condizioni dentro un’ambiente domestico sono ben diverse da quelle esterne. A volte questo può rivelarsi un vantaggio, ma tutto dipende dalla specie e dagli spazi che abbiamo a disposizione. Alcune piante infatti hanno la necessità di ricevere sole diretto per molte ore ed altre ancora soffrono molto le alte temperature. Per tutte queste motivazioni i fiorai spesso si concentrano sulle specie adatte agli appartamenti e oggi parleremo di alcune di loro. Queste sono le 4 piante da interno più vendute e per un buon motivo.

Qui di seguito parleremo delle specifiche specie e dei motivi che le rendono particolarmente adatte alle nostre esigenze.

Una delle specie più diffuse fra le mura domestiche è sicuramente la Kenzia. Si tratta di una pianta davvero d’effetto e dalle origini antiche. Riesce a riempire facilmente spazi anche piuttosto estesi, ma sempre con eleganza. È caratterizzata da un unico fusto eretto da cui svettano delle fronde morbide simili alle palme di un verde molto intenso. È la pianta perfetta per le stanze poco illuminate, dal momento che soffre il sole diretto. In cambio, ci chiede di innaffiarla piuttosto spesso.

Per un tocco di vivacità invece, molti si affidano all’Anturio. È caratterizzata da fiori piuttosto importanti che vanno dal giallo al bianco e al rosso intenso. Per quanto riguarda la forma, somigliano alle più famose calle, ma con un aspetto lucido quasi cerato. La pianta ha delle dimensioni contenute adatte alla coltivazione in vaso in spazi chiusi. Posizioniamola in una stanza luminosa e innaffiamola saltuariamente.

Un’altra le altre specie spesso scelte per le nostre case ci sono le felci. Ne esistono diverse varietà, ma per la maggior parte queste si adattano perfettamente al clima casalingo. Infatti, prediligono l’ombra e sono quindi adatte alle stanze poco illuminate. Sono anche estremamente facili da coltivare, anche in vaso. L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione, è un’innaffiatura piuttosto frequente.

Concludiamo con una pianta leggermente meno comune delle altre, ma che dovremmo seriamente pensare di adottare. Si tratta della Cordyline fruticosa o “Chocolate Queen”, regina di cioccolato. Questo nome si deve alle foglie lunghe e larghe dalle tonalità marrone e violacee.

Predilige le temperature tipiche di un appartamento, cioè tra i 18 e i 20 gradi. In questo caso posizioniamola vicino alle finestre, perché adora la luce.

