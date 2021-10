Avere delle piante da curare non è importante solo dal punto di vista estetica. Curare il verde ha un effetto calmante e distensivo su di noi, riduce l’ansia e lo stress e aiuta a sviluppare la concentrazione. Senza considerare quanto sia importante per la qualità della nostra aria.

Per tutti questi motivi, sono moltissime le persone che decidono di posizionare all’interno o all’esterno della propria abitazione delle piante. Ciò che, però, quasi nessuno sa è che molte piante apparentemente innocue, in realtà possono rivelarsi velenose, sia per noi che per i nostri amici a 4 zampe.

In particolare, oggi ci concentreremo su una pianta molto bella e lineare che molte persone decidono di tenere all’interno della casa. Il motivo è molto semplice: questa pianta ha una linea così bella e pulita da integrarsi bene con qualsiasi stile d’arredamento.

C’è un problema, però: sarebbe tossica per l’uomo e per gli animali. Scopriamo subito insieme di che pianta si tratta.

Occhio a quest’insospettabile pianta che potremmo avere a casa perché è velenosa per uomo e animali

Grandi foglie verdi e lucide e striate di bianco. Si tratta della dieffenbachia, pianta ornamentale molto diffusa.

Abbiamo già scoperto sorprendentemente che questa pianta molto utilizzata nei giardini è tossica per noi e per i nostri amici a 4 zampe.

Oggi, invece, scopriremo qualcosa in più sulle piante da appartamento e partiremo proprio dalla dieffenbachia. La pericolosità della dieffenbachia sarebbe data dalle sostanze che contiene. Infatti, le sue foglie, se spezzate, possono liberare una sostanza molto irritante.

Il contatto con questa pianta può provocare irritazioni e bruciori, mentre la sua ingestione potrebbe provocare ulcere, danni alla lingua e, addirittura, difficoltà respiratorie. E stiamo attenti anche ai nostri animali domestici. Ecco quali sono gli effetti che potrebbe provocare.

Conseguenze causate dalla pianta e non solo

La masticazione delle foglie o degli steli di questa pianta potrebbe provocare un’intossicazione molto forte nel gatto e poco più lieve nel cane. Le sostanze contenute in questa pianta, infatti, sono molto irritanti per le mucose. Quindi, occhio a quest’insospettabile pianta che potremmo avere a casa perché è velenosa per uomo e animali.

Altre specie da interno potenzialmente tossiche

Un’altra pianta tossica che può causare seri danni a noi e ai nostri animali domestici è la monstera. Gli effetti principali derivanti da questa pianta sono dermatiti, ipersalivazione e addirittura emorragie gengivali.

Piante con fiori molto diffusa

Una pianta molto diffusa e potenzialmente pericolosa è l’azalea. In pochissimi lo sanno, eppure l’azalea è considerata pericolosa soprattutto per i gatti. Può provocare problemi di diversa natura: gastrointestinali, neurologici e persino cardiaci.