Si avverte un certo nervosismo sui mercati in attesa di un discorso di Jerome Powell. Cosa ci dirà sui tassi? Questo sarà il leit motiv dei prossimi mesi, e ogni volta diventerà un prestesto per far raffreddare gli oscillatori di breve. Il peggio per l’inflazione dovrebbe essere passato, e il recente e cosnecutivo rialzo tassi di interesse dovrebbe aver raggiunto un punto di equilibrio. Equilibrio che si ravvisa anche nei recenti dati macroeconomici. Ci sarà rallentamento dell’economia probailmente ma con un atterraggio morbido. Il rialzo dei mercati probabilmente continuerà. Queste sono 3 azioni promettenti da comprare o da vendere a Wall Street?

Le probabilità sono a favore di un bull market soltanto all’inizio, e lo scenario appena proiettato è compatibile con la nostra previsione. La tendenza dei grafici in corso è allineata.

Come si potrebbe portare questo ipotetico rialzo dei mercati a proprio favore? Ora andremo a leggere le raccomandazioni degli analisti che riguardano 3 azioni che rappresentano la storia di Wall Street e sono molto diffuse fra gli investitori.

Ci riferiamo a Coca Cola, Johnson & Johnson e Walt Disney.

Queste sono 3 azioni promettenti da comprare o da vendere a Wall Street?

Coca Cola, ultimo prezzo a 62,61 dollari. Fair value a 67,42 dollari con una sottovalutazione stimata del 7% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che di lungo termine, ma leggiamo delle divergenze negative che potrebbero portare a un imminente ritracciamento. Variazione di tendenza solo sotto 62,08 in chiusura settimanale con possibile ribasso del 10/15%.

Johnson & Johnson, ultimo prezzo a 175,58 dollari. Fair value a 182,27 dollari con una sottovalutazione stimata del 3% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che di lungo termine, ma leggiamo delle divergenze negative che potrebbero portare a un imminente ritracciamento. Variazione di tendenza solo sotto 174,07 in chiusura settimanale con possibile ribasso del 10/15%, se non oltre.

Walt Disney, ultimo prezzo a 94,77 dollari. Fair value a 123,71 dollari con una sottovalutazione stimata del 30% circa. La tendenza dei grafici è impostata al rialzo sia di breve che di lungo termine, ma leggiamo delle divergenze molto positive che potrebbero portare a una imminente esplosione rialzista. Variazione di tendenza solo sotto 81,50.