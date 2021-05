L’estate è alle porte e tutti noi non vediamo l’ora di goderci un periodo di vacanze. Ma perché aspettare ancora quando possiamo goderci una giornata di riposo a costo zero a due passi da casa? Infatti, queste piscine naturali sono totalmente gratuite e ci faranno realmente vivere dei momenti da incanto. Scopriamo subito perché.

Piccoli paradisi d’Italia

Iniziamo subito a descrivere una piccola località incontaminata e poco conosciuta che si trova nella parte Sud-Orientale della Sicilia. Infatti, nelle vicinanze di Siracusa si trova la riserva naturale di Cavagrande del Cassibile, attraversata dall’omonimo fiume Cassibile.

Questo corso fluviale nel corso degli anni ha eroso il terreno che ha percorso, creando due piccole piscine naturali, chiamate laghetti di Avola. Inserito anche dalla americana CNN quale uno dei posti nel Mondo in cui fare un tuffo, questo luogo veramente speciale non è però facilmente raggiungibile.

Sarà necessario, infatti, farsi una bella camminata prima di potersi beare delle sue acque. Per questo meglio preparare in anticipo tutto il necessario per un picnic. In maniera da godersi una bella giornata all’insegna della natura.



Passiamo ora alla Liguria, meta turistica prediletta da molte persone che risiedono nel Nord Italia. Mentre posti quali le Cinque Terre sono ben conosciute dal grande pubblico, esiste una piccola località nascosta capace realmente di scaldare il cuore.

Parliamo delle piscine naturali formate dal Rio Barbaira, piccolo corso fluviale che si snoda vicino al paese di Rocchetta Nervina. Qui sarà possibile farsi cullare da una dolce cascata d’acqua, godendosi il silenzio della natura circostante.

Si tratta, infatti, di un un piccolo paradiso incontaminato che aspetta solamente di essere scoperto da pochi fortunati. Detto questo, non resta che preparare lo zaino e le scarpe da trekking e partire. L’Italia è infatti realmente ricca di posti bellissimi che aspettano solamente di essere scoperti.

