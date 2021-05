Il cous cous è un piatto della cucina orientale che riscuote sempre molto successo. Grazie al suo sapore speziato e ai suoi mille colori è un piatto bello da vedere e buono da mangiare. Inoltre può essere definito versatile perché, mischiando vari ingredienti, è possibile ottenere sempre un piatto nuovo e diverso.

In questo articolo vedremo una variante della preparazione del cous cous e scopriremo il segreto per preparare un cous cous di pesce dal gusto aromatico e fresco con un ingrediente inaspettato.

Ingredienti per la ricetta

150g di cous cous integrale;

500g di sgombro;

500g di mele rosse;

1 limone;

1 cucchiaio di curcuma;

olio extravergine d’oliva q.b.;

basilico q.b;

1 spicchio d’aglio;

origano;

mezzo peperoncino fresco;

sale e pepe.

Procedimento

Per prima cosa è necessario preparare il cous cous. Dopo averlo disposto in una terrina si dovrà salare, pepare e aggiungere un cucchiaio di curcuma. Nel frattempo portare a bollore l’acqua, (circa 300g) da versare poi nella terrina del cous cous. Coprire tutto con la carta trasparente per alimenti e attendere 4 minuti.

Trascorso questo tempo sgranare per bene il cous cous e metterlo da parte in una ciotola.

Il secondo step riguarda la preparazione del condimento del cous cous.

Dopo aver pulito per bene lo sgombro, eliminando lische e viscere, mischiare i filetti di pesce ottenuti con un po’ d’olio d’oliva.

Cuocerli poi su una piastra preriscaldata per 5 minuti da ambo i lati. Appena avranno raggiunto una temperatura ambiente sarà possibile unirli al cous cous.

Vediamo ora il segreto per preparare un cous cous di pesce dal gusto aromatico e fresco con un ingrediente inaspettato: le mele.

Per la preparazione delle mele sarà necessario rimuovere il torsolo e tagliarle a dadini. Versarli in una ciotola con del succo di limone per non farle annerire e dopo 5 minuti aggiungerli al cous cous e allo sgombro.

La scelta della mela valorizzerà il piatto con una nota di freschezza e di croccantezza. Inoltre farà da contrasto al sapore speziato del cous cous.

Infine la preparazione del salmoriglio: olio, aglio tritato privato del cuore, un po’ di origano, peperoncino e basilico fresco. Condire il cous cous e servirlo a tavola.