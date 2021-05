È questo l’ingrediente che renderà le nostre ricette ancora più gustose, quasi tutti l’abbiamo in casa ma non l’abbiamo mai provato in questo modo

Quello di cui parliamo oggi è un ingrediente 100% naturale, prodotto dalle api a partire dal nettare o dalla melata. Stiamo parlando del comune miele. È un alimento dall’alto potere calorico, pertanto ne è sconsigliato un uso eccessivo, ha però numerosi benefici sulla salute. È ricco di minerali e di antiossidanti, aiuta a placare la tosse ed è utilissimo per combattere gli stati influenzali e per contrastare le allergie stagionali. Inoltre è un ottimo alleato di pelle e capelli. Insomma davvero un alimento indispensabile per il nostro organismo.

È questo l’ingrediente che renderà le nostre ricette ancora più gustose.

Si tratta di uno dei prodotti cardine del nostro Paese, solo in Italia ne vengono prodotti 50 tipi diversi. Un tripudio di colori e sapori, quello più diffuso è la qualità millefiori, ma molto conosciuti sono anche quello di acacia, di castagne, di eucalipto, di agrumi, di timo.

Il miglior miele, quello da preferire è sempre il miele artigianale, acquistato magari dal contadino a chilometro zero, mentre è sconsigliato quello industriale perché meno ricco di nutrienti.

Gli usi

Lo utilizziamo spesso come dolcificante per le nostre ricette, o per rendere più gradevole il gusto delle nostre bevande. Ma un modo inusuale per utilizzarlo a cui quasi nessuno pensa mai è il seguente.

Crema di miele montato

Una crema leggerissima e schiumosa con tutti i benefici del miele. Ottima da spalmare sulle fette biscottate a colazione, o da utilizzare per guarnire i dolci, o come topping per le macedonie di frutta fresca o sui pancake.

Occorreranno esclusivamente miele di acacia liquido e miele millefiori cristallizzato. Da versare in uguali quantità in una ciotola e montare con uno sbattitore elettrico per qualche minuto, fino a raggiungere un composto giallino e spumoso. Questa cremina una volta montata non si smonta più, basterà semplicemente riporla in un vasetto di vetro sterilizzato e con chiusura ermetica.

Dunque, è questo l’ingrediente che renderà le nostre ricette ancora più gustose, quasi tutti l’abbiamo in casa ma non l’abbiamo mai provato in questo modo.