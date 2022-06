Se ci fermiamo a pensare noteremo come i più celebri artisti della storia che ci vengono in mente sono uomini. In realtà, la Storia dell’Arte è stata costellata anche da donne pittrici e scultrici di grande talento, spesso ancora poco riconosciute sottovalutate e dimenticate. Tra le più celebri possiamo citare Camille Claudel e Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola e Niki de Saint Phalle. In realtà la storia nasconde centinaia di donne che hanno dato un enorme contributo artistico e che sono in attesa di essere riscoperte. Oggi vogliamo proprio parlare di un caso del genere, ovvero di un’artista non sempre ricordata adeguatamente per il suo vero valore. Vedremo perché è una delle artiste donna più importanti del Novecento questa pittrice inglese autrice di capolavori.

Una vita dedicata alla pittura

La artista di cui parliamo oggi è una donna di origini inglesi, che però ha vissuto per gran parte della sua vita in Messico. Nata in una facoltosa famiglia angloirlandese, Leonora Carrington ha da sempre avuto un talento unico per la pittura e ha creato uno stile riconoscibile e davvero peculiare. Leonora ha fatto parte del movimento del Surrealismo, era amica di artisti come Dalì, Breton e molti altri.

Celebre resta il suo matrimonio con Max Ernst, la cui fama ha forse offuscato la sua capacità. Questa artista realizzava quadri surrealisti in cui univa sapientemente elementi della mitologia irlandese e sudamericana, con suggestioni dell’esoterismo e dell’alchimia.

I quadri da lei realizzati sono stati presto rivalutati e le ultime pubblicazioni ridanno a Carrington il posto che merita nell’arte del Novecento.

È una delle artiste donna più importanti del Novecento ma in pochi italiani la conoscono ed ora è protagonista di questa splendida mostra veneziana

E questo processo di divulgazione e rivalutazione delle artiste donne passa anche attraverso alle mostre che cercano di portare agli appassionati i lavori di questi artisti. In corrispondenza della Biennale di Venezia, che espone anche alcuni lavori dell’artista inglese il Museo Guggenheim ha organizzato una mostra dal titolo Surrealismo e Magia. Questa mostra divulgativa espone alcune opere della collezione del museo assieme a importanti prestiti internazionali. Una parte della esposizione è proprio dedicata a Leonora Carrington e alla sua relazione con il surrealismo. Chi ama questo genere e in generale l’arte, quest’estate non può davvero perdersi questa importante mostra evento lungo il Canal Grande.

