Agosto è alle porte e con lui i tantissimi turisti che non si sono ancora decisi su dove passare le vacanze. Arrivati a questo periodo dell’anno diventa però particolarmente difficile riuscire a trovare qualche località italiana abbordabile per il cittadino medio. Con il passare del tempo e l’arrivo dell’alta stagione i costi diventano infatti proibitivi, costringendo molte persone a passare le vacanze estive in casa.

Il Paese delle aquile

Prenotare delle vacanze in Italia durante il mese di agosto è veramente molto difficile. I prezzi decisamente alti e le spiagge affollate portano infatti molti potenziali turisti a desistere e a passare le vacanze estive a casa. Non è però detta l’ultima parola. Queste bellissime spiagge non lontane dall’Italia sono perfette per poter passare un’estate indimenticabile senza spendere troppo. A due passi dalla nostra penisola si trova infatti un paese in cui poter passare delle vacanze stupende stando attenti al proprio budget. Parliamo dell’Albania, bellissimo stato affacciato sul mar Adriatico dalla storia antica e dal territorio tutto da scoprire.

Queste bellissime spiagge non lontane dall’Italia sono perfette per poter passare un’estate indimenticabile

Le spiagge del paese delle aquile possono essere divise facilmente in due categorie. Al Nord si trovano dei lunghi litorali di sabbia, mentre al sud la costa si snoda in un continuum roccioso solcato da piccole cale tutte da scoprire. Al Nord si possono vistare le spiagge di Shëngjin, caratterizzate da una sabbia dorata, e quelle di Rana e Hedhun, dalle acque incontaminate. Gli amanti delle immersioni non dovrebbero invece perdersi una visita a Lalëzi, meta turistica non troppo distante da Durazzo. Nella costa sud risulta invece irrinunciabile una visita al litorale di Valona, dove una sabbia dalle sembianze caraibiche si incontra con un mare decisamente cristallino. Insomma, un paese tutto da scoprire in cui passare delle vacanze stupende senza preoccuparsi troppo del proprio budget.

Approfondimento

Spenderemo poco e vivremo una vacanza indimenticabile in questi tre meravigliosi mari d’Europa non troppo frequentati ma vere e proprie oasi di tranquillità e bellezza