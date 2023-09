Queste banche ti regalano fino a 200 euro in buoni Amazon all’apertura di un conto corrente, spesso totalmente gratuito

Le banche italiane stanno offrendo promozioni allettanti per incentivare l’apertura di un conto corrente. Tra queste, alcune banche offrono un buono Amazon fino a 200 euro di valore.

Se stai pensando di aprire un conto corrente online, potresti approfittare delle promozioni che alcune banche offrono ai nuovi clienti. Si tratta di buoni Amazon che vengono regalati se si sottoscrive un conto corrente con determinate caratteristiche e si rispettano alcune condizioni. Queste banche ti regalano buoni Amazon per l’apertura di conti correnti online che generalmente non hanno costi di gestione e quindi sono totalmente gratuiti. Ecco l’offerta di tre istituti, che però durerà ancora per poco tempo.

Con Isybank ottieni un buono Amazon da 100 euro scaricando l’app

Isybank è una banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, che offre un conto corrente online. La banca offre tra piani, a costo zero, a 3,9 euro al mese e a 9,9 euro al mese a seconda dei servizi offerti. Quello a costo zero offre carta di debito digitale, bonifici gratuiti e prelievi gratuiti dagli sportelli del gruppo Intesa. Se apri il conto Isy entro il 15 ottobre 2023 la banca offre un buono Amazon. Lo riceverai via e-mail entro 15 giorni dall’apertura del conto.

Credit Agricole regala fino a 200 euro di buoni

Credit Agricole è una banca francese che opera anche in Italia con una rete di filiali e una piattaforma online. Il conto online è a zero spese, ma solo se viene aperto entro il 4 ottobre. Questo include bonifici gratuiti se fatto online e una carta di debito Visa Electron gratis per i primi 24 mesi. Aprendo il conto si possono ricevere fino a 200 euro di buoni Amazon. Un buono da 50 euro all’apertura del conto e un buono da 100 euro richiedendo e utilizzando la Carta Visa. Inoltre attivando un conto deposito entro il 30 novembre si otterrà un nuovo buono da 50 euro. Per altro il conto deposito offre un 4% lordo per i primi 9 mesi.

Banca Credem offre un buono Amazon da 100 euro per l’apertura del conto Credem Link

Credem è una banca italiana che offre un conto corrente online chiamato Credem Link. Si tratta di un conto a canone zero che include una carta di debito internazionale gratuita nel primo anno. Poi però il costo passa a 1,5 euro al mese. In alternativa si può avere una carta di debito nazionale gratuita sempre. Abbinato al conto corrente c’è un conto deposito che offre un tasso del 4% lordo per i primi 9 mesi. Il conto corrente deve essere aperto entro il 15 ottobre e il buono si riceve via email.

Queste banche ti regalano buoni

Queste sono solo alcune delle offerte che le banche propongono ai nuovi clienti che vogliono aprire un conto corrente online. Se sei interessato a ricevere un buono Amazon in regalo, ti consigliamo di confrontare le diverse proposte e di verificare attentamente le condizioni. In particolare un suggerimento potrebbe essere quello di fare attenzione al costo del bonifico istantaneo, che in genere ha un costo diverso da quello normale. Facendo attenzione alle condizioni potrai scegliere il conto corrente più adatto alle tue esigenze e approfittare di un vantaggio extra.