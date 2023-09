Rivoluzione sul conto corrente, attenzione adesso a fare un bonifico bancario, si potrebbe avere una sorpresa 

L’Unione Europea sta lavorando alla riforma dei pagamenti digitali. Tra le modifiche previste ci sono anche le modalità di effettuazione dei bonifici bancari. Ecco cosa prevedono le nuove norme.

L’Unione europea vuole introdurre nuove regole nell’utilizzo dei bonifici. La nuova riforma dei pagamenti digitali, che ha ricevuto il voto favorevole del Parlamento, vuole rendere i bonifici istantanei lo standard per i pagamenti digitali. L’obiettivo della riforma è creare un mercato unico dei pagamenti. Una zona unica in cui i cittadini e le imprese possano effettuare e ricevere pagamenti in euro con le stesse condizioni e garanzie. Ma cosa sono esattamente i bonifici istantanei e in cosa si distinguono da quelli ordinari? Queste modifiche come potranno impattare sui cittadini europei?

Cosa sono e come funzionano i bonifici istantanei

I bonifici istantanei sono una modalità di pagamento digitale che consente di trasferire denaro da un conto corrente all’altro in pochi secondi. Il bonifico istantaneo permette effettuare pagamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di intermediari. Si tratta di un’innovazione che promette di rivoluzionare il modo di pagare in Europa, rendendo le transazioni più rapide, sicure ed economiche.

Per effettuare un bonifico istantaneo, basta conoscere il codice IBAN del beneficiario e inserirlo nell’applicazione della propria banca o in uno strumento digitale abilitato. Il denaro viene trasferito dal conto del mittente a quello del destinatario in pochi secondi, indipendentemente dall’orario e dal giorno della settimana. Il limite massimo, fissato dal 2019, per ogni operazione è di 100.000 euro, ma ogni banca è libera di fissare il limite massimo desiderato.

Differenza tra istantanei e ordinari

I bonifici istantanei si differenziano dai bonifici ordinari per la velocità e la disponibilità del denaro. Mentre i bonifici ordinari possono richiedere fino a tre giorni lavorativi per essere accreditati sul conto del beneficiario, gli istantanei sono immediati e, soprattutto, irrevocabili. Inoltre, i bonifici ordinari sono soggetti agli orari di apertura delle banche, mentre i bonifici istantanei sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Un’altra differenza riguarda i costi. I bonifici ordinari hanno delle commissioni variabili a seconda della banca. Se effettuati allo sportello possono costare alcuni euro, mentre se fatti tramite home banking possono essere gratuiti. Invece i bonifici istantanei hanno delle tariffe generalmente più alte, perché hanno dei vantaggi rispetto ai bonifici ordinari. La maggiorazione può essere di qualche decimo di euro, ma può arrivare anche a superare i 3 euro

Rivoluzione sul conto corrente, attenzione, alla nuova riforma UE sui bonifici istantanei

La riforma UE sui pagamenti digitali ha l’ambizione di rendere i bonifici istantanei lo standard per le transazioni in euro nell’area Sepa entro il 2024. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione europea ha proposto una serie di misure. Tra queste, l’obbligo per le banche di offrire ai propri clienti la possibilità di effettuare e ricevere bonifici istantanei. Infatti ad oggi non tutte le banche offrono questo servizio. Inoltre la riforma prevede che le banche offrano i bonifici istantanei allo stesso costo di quelli ordinari.

I bonifici istantanei possono offrire numerosi vantaggi sia ai consumatori che alle imprese grazie a questa rivoluzione sul conto corrente. Permettono una maggiore efficienza e convenienza dei pagamenti, che possono essere effettuati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Un bonifico istantaneo offre una maggiore sicurezza e trasparenza delle operazioni, che sono tracciate e monitorate in tempo reale. Inoltre l’accredito in tempo reale con l’impossibilità di revoca del pagamento, mette al riparo da possibili truffe sul conto corrente.