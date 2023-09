Quanto costa la villa di John Lautner, set de Il grande Lebowski, dove si trova e com’è fatta

Qual è il prezzo della Sheats-Goldstein Residence, la villa che ha ospitato le scene de Il grande Lebowski? Vediamo anche la locazione e come si compone.

Ci sono case celebri per aver ospitato il set di film acclamati, che ci ricordano alcune scene peculiari. La villa firmata dal grande architetto John Lautner è un esempio di stile e magnificenza unici nel genere. Questa formidabile costruzione è di proprietà di James Goldstein e vale davvero una fortuna. Ma quanto nello specifico? Scopriamo la cifra di cui si parla.

Un omaggio all’architettura moderna americana

La residenza progettata da Lautner ha avuto l’onore di fare da cornice a diverse pellicole d’autore. Abbiamo già citato Il grande Lebowski, film del 1998 con Jeff Bridges e John Goodman. Ma tra le opere cinematografiche coinvolte vi è anche il film delle Charlie’s Angels e Bandits. La Sheats-Goldstein si trova a Los Angeles e guarda tutti dall’alto delle iconiche colline di Bel Air. Per raggiungere l’ingresso bisogna attraversare fitti giardini, simili a una giungla.

Il proprietario, un uomo d’affari miliardario, decise di modificare nel tempo la sua conformazione. I materiali iniziali, secondo Goldstein, non erano di buona qualità e presentavano parti in plastica e formica. Oggigiorno la residenza disporrebbe di un’anima in cemento, abbellita con ampie vetrate sul fronte. I soffitti sono invece più rustici e costruiti in legno. Della proprietà fanno parte un night club, uno studio e il campo da tennis. Ma in progetto vi erano anche una guest house e un teatro.

I disegni e l’ingegno di Lautner hanno contribuito ad arredare il salotto con mobili ed elementi fissi. Appena fuori si può notare una delle due piscine, esposta dal lato della città. L’altra è più distante e col suo stile minimalista offre un’incredibile veduta su Los Angeles. Nel 2016 Goldstein avrebbe deciso di donare la villa al LACMA, con tutti i suoi averi. Tra questi vi sarebbero una collezione di abiti e opere, l’opera Skyspace di Turrell e una Rolls-Royce del 1961.

Ma quanto costa la villa di John Lautner? Ecco il valore dell’immobile

La Sheats-Goldstein vanta circa 60 anni di storia e un’architettura all’avanguardia. Diversi vip e personaggi di spicco ne hanno calpestato il pavimento e goduto dei suoi interni. Tutti questi elementi la rendono certamente una proprietà lussuosa e desiderata. Ma qual è il prezzo effettivo di questo gioiello dell’edilizia? Nel lontano 1972, Goldstein la acquistò per soli 182 mila dollari. Il valore, tuttavia, crebbe nel tempo e attualmente toccherebbe una cifra a dir poco incredibile: 40 milioni di dollari americani. Ecco quanto costa la villa di John Lautner, un lusso che pochi possono concedersi.