Dove ha deciso di vivere Giorgia Meloni: la casa, lo stile e il valore dell’immobile come investimento per il futuro

Essendo il Primo Ministro, Giorgia Meloni avrebbe potuto usufruire dell’appartatamento bellissimo di Palazzo Chigi. Ma per venire incontro alle necessità della figlia Ginevra ha deciso di rinunciare e scegliere una dimora alternativa. Così ha messo insieme scelta di vita e investimenti e ha provveduto a un acquisto davvero interessante.

Giorgia Meloni ha deciso di non vivere a Palazzo Chigi. Aveva già lasciato lo storico quartiere Garbatella dove è cresciuta. Insieme alla figlia e al compagno Giambruno si era trasferita all’Eur nella zona di Mostacciano in cui si trova la parrocchia di Santa Maria del Carmelo che frequenta insieme alla sua famiglia. Il quartiere Garbatella è stato per la Meloni un punto di riferimento fondamentale, è lì che ha iniziato la sua carriera politica frequentando il Fronte della Gioventù ma la vita l’ha portata a fare scelte diverse e lei ne ha approfittato per avere un nuovo inizio.

L’appartamento di Palazzo Chigi è grande 300 metri quadri, ha 3 bagni e tanti arredi pregiati, la sala da pranzo è detta Sala delle Marine e contiene 15 coperti. L’appartamento ha 3 bagni, diverse stanze, uno spogliatoio ed è comodo e confortevole, ma anche la casa in cui ha vissuto finora non è da meno. Stile moderno, pavimenti in parquet, l’appartamento è molto luminoso e lo stile scelto è stato subito sobrio ma molto elegante. In linea con le decisioni prese dalla Premier in materia di vacanze e abbigliamento.

Numeri importanti

Dove ha deciso di vivere Giorgia Meloni? Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa italiana la Premier ha deciso di cambiare e di concedersi qualcosa di più. Il nuovo quartiere si troverebbe fuori dal Raccordo Anulare nel quadrante Sud della città. L’immobile di cui si parla sarebbe grande 350 metri quadrati. L’acquisto sarebbe stato perfezionato proprio con la vendita dell’appartamento dell’Eur in cui stava dal 2017.

La nuova casa avrebbe un giardino di 100 metri quadri e costerebbe 1 milione e 100 mila euro. Forbes ha nominato la Meloni una delle donne più potenti del Mondo e la nuova dimora sarebbe adatta a un titolo così importante. Sempre secondo le notizie divulgate dalla stampa italiana l’immobile sarebbe in via di ristrutturazione perché la Premier ha voluto 2 saloni da 70 metri quadri l’uno con una cucina di 33 metri quadri. La casa avrebbe inoltre più di 60 metri quadri di infissi, 150 metri quadri di parquet e ben 48 pannelli fotovoltaici. Nel guardino ci sarà anche una piscina lunga 9 metri.

Dove ha deciso di vivere Giorgia Meloni, fuori dal caos e in mezzo al verde

L’abitazione sarebbe quindi di extralusso ma si tratterebbe anche di un investimento ottimo secondo le logiche immobiliari. La zona Sud della città di Roma, una delle più visitate dai turisti di tutto il Mondo, poco fuori dal Raccordo Anulare, sarebbe una di quelle con la maggiore possibilità di valorizzazione. Le opere di ristrutturazione sarebbero state decise proprio in quest’ottica. Comprare e ristrutturare è una delle attività che permette di aumentare il capitale investito con il passare di pochi anni.

Sempre secondo la stampa l’appartamento all’Eur sarebbe stato venduto per 650.000 euro e il capitale avrebbe permesso alla Meloni e famiglia di provvedere al passo successivo. Il preliminare sarebbe stato firmato lo scorso marzo. Il pagamento è previsto in 2 tranche una da 300.000 euro già effettuata e l’altra da 800.000 euro da versare una volta terminati i lavori di straordinaria manutenzione. La data prevista per il trasferimento è il 30 settembre. Manca poco quindi e per la Meloni sarà un nuovo inizio.