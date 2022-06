Abbiamo tutti i piani pronti per la nostra vacanza, ma ci manca il biglietto aereo? Non lasciamoci scoraggiare dai prezzi alti. Solo in pochi conoscono le ultimissime offerte dei due vettori Ryanair e ITA Airways. Tantissime le destinazioni incluse per viaggi in qualunque data e per tutte le tasche.

Risparmio sia all’andata che al ritorno

Le due compagnie propongono sconti dalle scadenze diverse. Ryanair accoglie il mese di giugno con l’iniziativa “L’estate è aperta”. Grazie a questa, è possibile partire dall’Italia, da aeroporti selezionati, da 18,99 euro per sola andata. Gli sconti si estendono anche sul volo di ritorno, in base alla disponibilità della tariffa e dei posti.

Mettiamo le ali con gli sconti sui biglietti di Ryanair. Il volo meno costoso della lista è di sola andata, con partenza da Napoli e destinazione Copenaghen, al prezzo di 18,99 euro. Da Milano Bergamo potremo raggiungere Creta o Madeira Funchal per poco più di 20 euro. Il costo di un biglietto per andare da Brindisi a Manchester parte da 19,99 euro, Palermo-Colonia da 19,19 euro e Torino-Tel Aviv da 24,49 euro.

Tuttavia, è bene tenere a mente termini e condizioni della promozione prima dell’acquisto. È valida solo sulle prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2022 e sui biglietti con data di viaggio dal 6 giugno al 31 luglio 2022. Inoltre, i prezzi indicati sono per la tariffa Value, che permette di portare a bordo gratuitamente una sola borsa piccola di dimensioni 40x20x25 cm.

Da ITA Airways arrivano non una, ma due promozioni. La prima è la tariffa Giovani, prenotabile solo tramite call center o agenzia di viaggio. Non è ben chiara la percentuale di sconto applicata. Tuttavia, per conoscere i prezzi ci basterà contattare il numero verde della compagnia e premere il tasto per l’opzione “tariffe etiche”.

Mettiamo le ali con gli sconti pazzi sui voli di Ryanair e ITA Airways per una vacanza senza limiti

Altra offerta riservata ai più giovani arriva dalla “Carta Giovani Nazionale”. I possessori potranno, infatti, approfittare di uno sconto dal 15% al 20% su tutte le destinazioni raggiunte dal vettore. Ci basterà accedere all’app IO, consultare le promozioni attive sulla carta e visualizzare quella di ITA Airways. Ci basterà inserire il codice sconto relativo, in fase di prenotazione, per utilizzarla.

