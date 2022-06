A fine mese i segni zodiacali vivranno un colpo di coda, con eventi inaspettati che potrebbero rendere questo periodo indimenticabile in positivo o in negativo. Tutto dipende da questi giorni in cui molti segni faranno un bilancio di inizio estate. Luna in Cancro prima e Sole in Cancro in seguito, scombussoleranno in sequenza gli equilibri e bisognerà stare attenti a cogliere le occasioni. Non è detto che si ripresenteranno più avanti.

Ci sono 2 segni che questa settimana stanno vivendo alti e bassi senza capirne il motivo. Ma non bisogna perdere la lucidità. Quando un periodo ci appare particolarmente convulso, il motivo riguarda spesso avvenimenti che accadranno a breve e che porteranno cambiamenti. Possiamo utilizzare la nostra predisposizione ad accogliere le novità e sperare che quelle buone siano maggiori di quelle meno buone.

Giorni impegnativi

Alzerà la cresta questo segno zodiacale che si trova in una fase di transizione. Si tratta del Toro. Chi è nato sotto questo segno ha imparato a inizio mese che i problemi lavorativi possono essere affrontati in modi diversi. I passi indietro hanno portato benefici e allontanato persone negative che volevano ribaltare certe situazioni sfruttando la nostra posizione privilegiata. È stata una bella lezione da imparare, ma le energie disperse sono state tante.

Non sappiamo ancora cosa ci riserverà la fine del mese, potremmo continuare a guadagnare o tirare il fiato. Non siamo in grado di goderci l’estate in questi giorni, né tanto meno di recuperare le energie. Stiamo andando al massimo per tagliare tutti i traguardi possibili e goderci le ferie, ma così facendo rischiamo di arrivare a metà luglio in riserva. Le energie mentali e nervose sono al minimo. Se la Luna in Cancro ci premierà riusciremo a recuperare.

Alzerà la cresta questo segno zodiacale che finirà le munizioni in estate mentre un altro cadrà vittima di un amore travolgente

Un segno che vivrà un periodo particolare è quello dei Gemelli. Chi è nato tra maggio e giungo dovrà reggersi forte. Questa è una settimana che vede sia Venere che Mercurio in Gemelli e la prossima settimana ci saranno Luna e Sole in Cancro. Sembra essere a dir poco turbolento questo periodo che potrebbe portarci a dire sì a numerose proposte amorose che capiteranno una dietro l’altra. Se siamo single, è una grande opportunità per uscire dalla nostra comfort zone e metterci in discussione. Se non siamo liberi potrebbero esserci problemi, il fascino ritrovato potrebbe dare nuova linfa a gelosie di vecchia data.

Quando siamo aperti a nuove conoscenze, le possibilità di un nuovo amore aumentano. Potrebbe accadere a breve, un nuovo amore travolgente potrebbe entrare nella nostra vita e distrarci dagli affari. Con la Luna in Cancro, la settimana prossima, molti segni si arricchiranno. Se saremo impegnati a fare altro potremmo rimanere a bocca asciutta.

