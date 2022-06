Ecco i trucchi geniali per abbassare l’ISEE legalmente e godere così di Bonus più alti dallo Stato o pagare meno tasse scolastiche

Ormai, tante famiglie hanno preso confidenza con l’ISEE. Sta per “Indicatore della situazione economica equivalente” e, come sappiamo, dal suo valore dipende molto del nostro destino in termini di diritti e doveri. In pratica, misura il “valore economico” di ogni famiglia. Infatti, per poter usufruire, ad esempio, dei Bonus dello Stato, si va a controllare l’ISEE di ogni nucleo. Si pensi solo al reddito di cittadinanza, che viene erogato a famiglie che hanno un ISEE minore di 9.360 euro. Le tasse scolastiche dei figli, a partire da quelle universitarie, dipendono sempre da questo valore. E non solo, come abbiamo imparato nel tempo.

Per questo potrebbe diventare strategico riuscire, in qualche modo, ad abbassarlo. Magari per beneficiare di contributi a sostegno della famiglia garantiti dallo Stato. Ovviamente in modo legale, perché è perseguibile chi, volutamente, omette delle informazioni in sede di compilazione. Infatti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza fanno dei controlli a campione. E se abbiamo dichiarato il falso rischiamo fino a 6 anni di reclusione. Insomma, mai e poi mai dobbiamo evadere dichiarando il falso. Allora, ecco i trucchi geniali per abbassare l’ISEE legalmente, in modo da poter godere di Bonus statali più alti di quelli che percepiamo ora, se possibile. E di pagare rette scolastiche meno care.

Il primo trucco riguarda questo caso particolare. Come si sa, l’ISEE prende in esame i redditi di tutti i soggetti del nucleo familiare fiscalmente a carico, anche se non conviventi. Per godere di una riduzione, occorre che chi non vive più con noi sposti anche la sua residenza ed esca dal nucleo familiare. In questo modo, non si cumulano i suoi redditi. È il caso tipico dei figli che non vogliono gravare più sull’ISEE dei genitori. Non basta andare fuori di casa, ad esempio, per gli studi, per non rientrare più nel conteggio.

Il ragazzo, o chi per lui, deve effettivamente cambiare anche la residenza. E per farlo, ovviamente, dovrà trasferirsi anche fisicamente in un altro luogo dove dovrà vivere realmente. Non basta, insomma, far risultare che si è trasferito nella casa del mare, per capirsi, per aggirare il Fisco, cambiandogli solo la residenza. Ci deve andare per davvero, armi e bagagli.

Altro trucco. Prendiamo, come esempio, l’ISEE 2022. Come sappiamo, per individuare questo indicatore della nostra situazione economica, si risale a 2 anni prima. In pratica, i redditi, le giacenze sul conto e patrimoni del 2020. Se, ad esempio, a causa del Covid, la nostra situazione del 2021 è peggiorata, rispetto all’anno prima, allora possiamo usare questo trucco. Ovvero chiedere l’ISEE corrente. In pratica, prenderà in esame i nostri redditi e patrimoni del 2021. Facciamo solo attenzione che ha validità di 6 mesi e non di un anno. Però, ci potrebbe permettere di beneficiare di Bonus e altri sostegni del reddito a cui altrimenti non avremmo diritto. Infatti, è un trucco al quale molti ricorrono.

Tanti, poi, hanno immobili non utilizzati. Che finiscono per incidere sul valore dell’ISEE. Il trucco è di concedere questi beni in usufrutto, visto che la nuda proprietà non viene calcolata tra i valori. In questo modo, abbassiamo l’ISEE legalmente. Ultimo trucco, quello di cointestare il conto corrente bancario con un soggetto al di fuori del nucleo familiare. In questo modo, la giacenza media si dimezza.

