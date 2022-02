Scegliere che cosa mettere in tavola, soprattutto durante la brutta stagione, non è mai un’impresa facile. Spesso non sappiamo da dove cominciare per scegliere gli elementi di una dieta perfettamente equilibrata per noi e per i nostri familiari. Ma in realtà, a volte non occorre guardare lontano. Alcune verdure di stagione che abbiamo a disposizione durante l’inverno sono delle vere e proprie bombe di salute. E ce n’è una in particolare, che spesso viene sottovalutata, ma che in realtà dovremmo mettere senza indugio nel carrello. Vediamo di che cosa si tratta.

Poche calorie, molte vitamine e sali minerali

Ma di quale verdura stiamo parlando? Sembra strano, ma si tratta dell’umile finocchio. Proprio così: il finocchio, ingrediente tipico della dieta mediterranea ormai da secoli e usato da sempre come pianta aromatica. Il finocchio a volte gode di una cattiva reputazione. Un tempo veniva usato per coprire i sapori delle pietanze e dei vini di scarsa qualità ed è proprio per questo che si dice infinocchiare nel senso di ingannare. Spesso non piace ai bambini e non è di gradimento per i palati più delicati. Ma è un vero peccato, perché questa verdura è un concentrato di sostanze nutritive e sali minerali e ha molte proprietà benefiche per il nostro organismo. Vediamo nel dettaglio quali sono i benefici del consumo di finocchi.

Questa verdura di stagione accelererebbe il metabolismo, ci aiuterebbe a produrre più collagene ed è ricchissima di fosforo

Oltre ad essere ricchissimo di fibre e quindi aiutare il nostro intestino, il finocchio contiene molte vitamine del gruppo B, che sarebbero fondamentali per mantenere attivo il nostro metabolismo. Ma non solo, il finocchio sarebbe anche un fenomenale antiossidante, cioè ci aiuterebbe a contrastare l’invecchiamento delle cellule. In particolare, contiene discrete quantità di selenio, vitamina A e vitamina C. Queste sostanze sarebbero indispensabili per la sintesi del collagene, cioè quella proteina che, come sappiamo, mantiene la nostra pelle giovane e elastica.

Ma le proprietà benefiche del finocchio non sono finite qui. Questa verdura contiene anche discrete quantità di fosforo, circa 50 mg per 100 grammi, che sarebbe importante per tutto il nostro organismo, dalle ossa fino al corretto funzionamento delle membrane cellulari.

Un consiglio per farlo gradire anche ai bambini

Incredibile questa verdura di stagione che ha mille proprietà benefiche, ma come convincere i più schizzinosi a consumarla? Ecco un consiglio per far gradire i finocchi anche a chi non ne ama il forte sapore: proviamo a prepararli gratinati al forno, con pangrattato e formaggio. Anche nell’insalata, tagliati a fettine molto sottili, risultano a molti più gradevoli. Ecco nel dettaglio una ricetta semplicissima che sicuramente piacerà anche ai bambini.