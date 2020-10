Insieme a zucche, funghi e caldarroste, tra i cibi più tipici dell’autunno ci sono sicuramente i finocchi. Se siete abbastanza fortunati da possedere un orto, potrete godervi dei profumatissimi finocchi a chilometri zero. Si tratta infatti di una pianta molto facile da coltivare e da curare.

I finocchi sono non solo buonissimi, ma anche molto salutari. Contengono infatti quantità importanti di potassio e vitamine A, C e del gruppo B. Questi nutrienti sono importantissimi per mantenerci in salute soprattutto quando sopraggiungono i primi freddi.

Un sapore che non tutti amano

Purtroppo però, non tutti apprezzano il sapore molto particolare dei finocchi. Sono uno di quei cibi che o si odiano, o si amano. Tra i meno entusiasti nei confronti dei finocchi, ci sono sicuramente i bambini. A chi non è capitato di vedere un bambino fare i capricci perché non vuole finire la sua porzione di finocchi? Ma niente paura, esiste un metodo molto semplice per convincere i più piccoli a cambiare idea. Ecco una ricetta semplicissima per far amare i finocchi anche ai bambini.

Ingredienti

a) 3 finocchi grandi, meglio se biologici

b) 4 cucchiai di salsa di pomodoro

c) un rametto di timo o rosmarino

d) uno spicchio di aglio (facoltativo)

e) olio di oliva q.b.

f) sale q.b.

c) mezzo bicchiere di acqua

Procedimento

Per prima cosa laviamo accuratamente i finocchi. Poi tagliamoli in 4 parti, e ‘sfogliamoli’ in modo da separare le diverse sezioni. Mettiamo i finocchi puliti e tagliati in una pentola capiente con coperchio. Aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua, 4 cucchiai di salsa di pomodoro, un rametto di timo o rosmarino. Condiamo con abbondante olio di oliva e sale a piacimento. Se pensiamo che i bambini lo apprezzino, aggiungiamo anche uno spicchio di aglio. Mescoliamo e mettiamo la pentola sul fuoco a fiamma bassa. Non allontaniamoci troppo perché i finocchi cuociono velocemente. Quando i finocchi saranno morbidi, ma non mollicci, spegniamo il fuoco. Serviamo tiepidi.

Ecco pronta una ricetta semplicissima per far amare i finocchi anche ai bambini. Buon appetito!