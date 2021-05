I rimedi casalinghi della nonna valgono più di qualsiasi prodotto industriale. E questo accade anche nel caso della ruggine. Essa può comparire su superfici e oggetti disparati. Dai tubi del bagno al rubinetto del lavello, dagli utensili da cucina alle macchie sui vestiti. È sufficiente che ci sia dell’umidità accumulata o dell’acqua che ha corroso i metalli.

Sebbene in commercio vi siano numerosi prodotti, questi sono per la grande parte tossici per l’uomo. Quindi è sconsigliato utilizzarli se non ci sono casi disperati. Come alternativa naturale, in questo articolo presentiamo due modi eccezionali per rimuovere la ruggine da qualsiasi oggetto e farlo brillare come fosse nuovo senza spendere un euro.

Oggetti rovinati dalla ruggine

Per eliminare la ruggine formatasi su oggetti di metallo o altro materiale esiste un metodo molto semplice. Solitamente non è il primo a cui si pensa, sebbene chiunque abbia in casa questi due prodotti. Si tratta della carta argentata (o stagnola) e dell’acido citrico.

La carta stagnola dovrà essere accartocciata a formare una pallina. Poi, dovrà essere lasciata a macerare in due tazze di aceto bianco. Prima di utilizzarla, bisogna strizzare l’aceto in eccesso e cominciare a strofinarla su tutto il corpo arrugginito. La carta stagnola fungerà da abrasivo, rimuovendo la parte ossidata ma trattando la parte con più delicatezza e senza lasciare graffi. L’ultimo passaggio consiste nel risciacquare l’oggetto e asciugarlo con un panno in microfibra.

Due modi eccezionali per rimuovere la ruggine da qualsiasi oggetto e farlo brillare come fosse nuovo senza spendere un euro

Il secondo rimedio prevede l’uso di acido citrico. Questo economico acido usato per svariati lavori, è capace di sciogliere e rimuovere la ruggine nel tempo di una notte. Può andare bene anche con oggetti molti piccioli come anelli, orecchini e collanine. Bisognerà preparare un secchio con 1l di acqua e 200mg di acido citrico. Immergere gli oggetti rovinati e lasciare agire l’acido per una notte. Con uno spazzolino da denti o una spugna morbida si dovrà scrostare ogni traccia di ruggine.

L’ultima fase prevede di lavare gli oggetti con acqua. Se li lasciassimo asciugare da soli si formeranno altri residui di umidità. Meglio usare una pezza in microfibra.