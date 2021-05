Con l’arrivo della bella stagione oltre ai vestiti dobbiamo anche cambiare le scarpe. In questo periodo di caldo lasciamo le calzature pesanti per indossare quelle più leggere. Tra le più conosciute e dalla moda intramontabile sicuramente ci sono le classiche converse. Tra i vari modelli e colori le più estive sono sicuramente quelle bianche. Ma proprio per questa tonalità tendono a sporcarsi davvero facilmente. Con i normali metodi per pulire non si riesce però a ottenere il risultato. Scopriamo allora come far tornare come nuove le nostre sneakers bianche di tendenza sarà facilissimo con questo trucco infallibile.

Prelavaggio

Il segreto sta nei passaggi prima del lavaggio vero è proprio. Leviamo subito i lacci e poi iniziamo. Come prima cosa dobbiamo sciacquarle sotto l’acqua fredda. È molto importante non usare acqua calda. Una volta bagnate dobbiamo usare due prodotti diversi per due componenti diversi della scarpa. Prendiamo un bicchiere e mettiamoci ¼ di acqua. Dopodiché aggiungiamoci 1 tappo di candeggina. Mescoliamo bene e otteniamo una soluzione diluita. Questo sarà il composto che le farà tornare bianche e lucenti. Vediamo nelle prossime righe come far tornare come nuove le nostre sneakers bianche di tendenza sarà facilissimo con questo trucco infallibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Qualche tocco e il gioco è fatto

Prendiamo adesso un batuffolo di ovatta o uno straccio di cotone e intingiamolo nella soluzione. Tamponiamo poi le scarpe lungo tutta la superficie di tela. Rimaniamo di più dove sono presenti macchie più evidenti. Già questo passaggio eliminerà tutte le macchie dalla tela ridonando quel bianco puro della scarpa. Prendiamo poi della vaselina e passiamola sulle parti di gomma come la punta e i lati della suola. Questa sgrasserà per bene queste parti della scarpa. Successivamente sciacquiamole sempre nell’acqua fredda.

In un’ultima fase tamponiamo di nuovo la candeggina sulle scarpe senza soffermarci troppo. Ora mettiamole in lavatrice facendo un lavaggio ad acqua fredda e centrifuga bassa, aggiungendo un comune detersivo per i vestiti. Quando le scarpe si saranno asciugate saranno davvero come nuove. E avremo ottenuto questo risultato sorprendente senza aver usato prodotti aggressivi per il tessuto. Se poi si vogliono mantenere profumate nonostante l’uso e il sudore consigliamo di leggere questo articolo.