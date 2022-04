Con l’arrivo della bella stagione la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta diventa sempre più forte. Dunque, per farlo, dovremo sistemare i nostri spazi esterni. Pulire i balconi e il giardino, ma anche organizzarli per renderli più confortevoli. Ad esempio potremmo mettere a dimora delle siepi per ripararsi dagli sguardi dei vicini. Ovviamente dovremo occuparci anche dell’arredo. Dunque, ecco come pulire dalla muffa e disinfettare divani e altri mobili da esterno.

Bello e delicato

Avere dei mobili in giardino ci consente di intrattenerci piacevolmente e con il massimo comfort. Divani, sedie e tavoli, infatti, possono aiutarci a creare un piccolo salottino pratico da usare e che funga anche da abbellimento. In particolare, quando si sceglie un mobilio in vimini, capace di dare un tocco country e vintage. Sicuramente più elegante di quello molto diffuso in plastica, ma anche più difficile da trattare. Infatti, il vimine sicuramente è più delicato. È molto più esposto al passaggio del tempo nonché agli effetti esercitati dal clima. Allo stesso tempo tende a raccogliere più sporco, ma soprattutto ad accumulare muffa con una certa facilità. A differenza dei mobili di plastica, per renderli ben puliti e splendenti, di rado è sufficiente un panno in microfibra inumidito.

Ecco come pulire dalla muffa e disinfettare divani e sedie in vimini da giardino più un trucchetto strepitoso per lucidarli

Nel momento in cui i mobili siano rimasti fermi a lungo, converrà prima spolverarli per togliere la polvere. Dopo di che, inumidendo il panno, potremo lavarli nel caso non presentino grandi macchie.

Nel caso in cui l’umidità abbia agito sugli stessi portando alla formazione di macchie di muffa, dovremo invece agire in altro modo. In una bacinella d’acqua versiamo un po’ di candeggina. Ovviamente, prestiamo attenzione a maneggiarla: è consigliabile indossare dei guanti e anche degli occhiali protettivi. Inumidiamo un panno in microfibra, leggermente. Non dobbiamo infatti lasciare i mobili grondanti d’acqua perché potrebbero marcire. Qualora esagerassimo con l’acqua, dunque, provvediamo ad asciugarli. Passiamo il panno sui mobili e strofiniamo. Per gli angoli più insidiosi possiamo usare un vecchio spazzolino.

Una volta tolta la muffa, per ridare ai mobili l’antica lucentezza esiste un trucchetto casalingo economico ed efficace. Basterà prendere un limone e tagliarlo in due parti. Le strofineremo singolarmente sui mobili. Il succo di limone, infatti, non solo aiuterà a pulirli maggiormente ma svecchierà anche il vimine. Infatti, da opaco tornerà lucido e splendente.

Con questi facili consigli di pulizia il nostro salottino esterno in vimini tornerà splendido e sarà pronto ad accoglierci nelle belle giornate di sole. Ovviamente, quando possibile, ripariamolo da quest’ultimo che tende a sbiadirlo.

Lettura consigliata

Più che buttare le vecchie sedie arrugginite da giardino in ferro battuto possiamo restaurarle comodamente