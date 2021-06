Lo sappiamo bene, alcuni cibi sono difficilissimi da pelare. In un altro articolo ProiezionidiBorsa ha dato consigli ai Lettori su come pelare le mandorle in un batter d’occhio. Che fare però con l’aglio? Molti di noi amano utilizzare l’aglio fresco in cucina. È però difficilissimo da pelare! Per fortuna esiste un trucco geniale: pelare l’aglio è semplicissimo se si adotta questo metodo a cui pochi pensano ma che è il più efficace.

Poche semplici mosse

Questa tecnica è estremamente facile e ci permetterà di pelare gli spicchi d’aglio con facilità. È inoltre perfetta anche per quando non vogliamo tagliare lo spicchio. L’aglio potrebbe rompersi ma non è necessario tagliarlo a metà o a pezzetti. Questo trucco è inoltre ottimo per chi poi vuole tagliare l’aglio o tritarlo.

Solitamente molti provano a sbucciare l’aglio a mano o con un coltello. In questo modo, però, impieghiamo molto tempo. Dobbiamo togliere un pezzo per volta e spesso la buccia resta attaccata allo spicchio. Per evitare questo fastidio molti comprano l’aglio in polvere. Ma non ce n’è bisogno! Di cosa abbiamo bisogno per pelare l’aglio in questo nuovo modo? Ci basterà un coltello! Ecco come fare il poche mosse.

Un trucco geniale

Pelare l’aglio è semplicissimo se si adotta questo metodo a cui pochi pensano ma che è il più efficace, ecco come. Come prima cosa dobbiamo tagliare via il fondo più duro dell’aglio. Dopodiché dobbiamo poggiare l’aglio su una superficie piana appoggiato sul lato lungo. Ora non resta che premere il coltello, schiacciandolo dalle due estremità, sull’aglio. È possibile schiacciare l’aglio anche con un cucchiaio o una forchetta.

L’importante è che l’aglio si rompa almeno leggermente. In questo modo la buccia si spezzerà. Ora sarà facilissima da rimuovere! Ovviamente, come detto, lo spicchio d’aglio si romperà e creperà un po’. Se non usiamo troppa forza, però, lo spicchio dovrebbe restare intero. In questo modo potremo pelare l’aglio in pochissimo tempo e potremo continuare a utilizzare l’aglio fresco!