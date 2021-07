Le vacanze estive sono arrivate e per molti anche le tanto agognate ferie. Se stiamo cercando un luogo davvero meraviglioso e a pochi passi dall’Italia, oggi vogliamo consigliare la meta perfetta. Infatti, abbiamo individuato una spiaggia davvero paradisiaca in grado di lasciarci senza fiato. Qui troveremo tutto ciò che cerchiamo: acque trasparenti, sabbia finissima, locali alla moda e molto altro. Scopriamo insieme Pampelonne Beach.

Questa spiaggia di sabbia bianchissima ricorda i Caraibi ma si trova dietro l’angolo

Pampelonne beach è una spiaggia che si trova in Costa Azzurra, in Francia. Questa spiaggia è tra le più belle di tutta la Riviera francese. Negli anni ’50 del Novecento questa spiaggia divenne popolare grazie a personaggi noti come Brigitte Bardot e Juliette Gréco che erano solite frequentarla.

Si trova nella località di Ramatuelle, a circa 5 chilometri dalla rinomata cittadina di Saint-Tropez. Questa spiaggia lunga ben 6 km è divisa in zone assegnate a hotel e vacanzieri. Le zone sono 21 e il pubblico di utenza è generalmente abbastanza giovane.

Questa spiaggia è poco battuta dal vento perché è protetta dalle catene montuose che la circondano. Le sue acque sono trasparenti e la spiaggia è davvero molto ampia. La sua sabbia bianca e fine conquista migliaia di turisti che si recano qui ogni anno.

Clima

Questa spiaggia di sabbia bianchissima ricorda i Caraibi ma si trova dietro l’angolo. Qui il clima è di tipo mediterraneo e quindi piacevole durante tutto l’anno. Pertanto, possiamo venire a Pampelonne Beach anche in inverno.

Durante la stagione estiva, tuttavia dobbiamo aspettarci un grande afflusso di turisti e prezzi più alti per i pernottamenti in hotel.

La Redazione consiglia come mesi migliori quello di maggio e quello di settembre per godere appieno di un clima perfetto e minore caos.

Particolarità

Alcune parti di Pampelonne Beach sono a pagamento ed altre gratuite. Qui possiamo trovare moltissimi caffè e club esclusivi.

Generalmente è una spiaggia molto affollata e qui sono ammessi anche i cani. Le docce sono ad accesso gratuito e il personale che controlla la spiaggia vigila sull’ordine in maniera rigorosa.

Non dovremo stupirci se qui troveremo dei nudisti perché questa è un’altra delle sue caratteristiche più peculiari.

Approfondimento

