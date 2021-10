Con l’arrivo delle giornate buie e piovose, non c’è nulla di meglio che circondarci di un po’ di verde per rallegrare le nostre case. Si sa, le piante d’appartamento portano a tanti benefici, sia sull’umore che sulla qualità dell’aria dell’ambiente circostante.

Cosa stiamo aspettando, quindi? Facciamo una visita dal fioraio. E già che ci siamo, cerchiamo in giro la meraviglia bicolore che andremo a illustrare. Questa sorprendente pianta bicolore è facilissima da curare e adora gli angoli bui. Perfetta, quindi, se non abbiamo molto tempo per starle dietro, ma vogliamo donare allegria a una stanza poco illuminata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Questa sorprendente pianta bicolore è facilissima da curare e adora gli angoli bui

Come riporta Wikipedia, il genere delle Tradescantia è molto apprezzato in tutto il Mondo, essendo una delle specie più belle e facili da mantenere. Sviluppata in Olanda ma con origini tropicali, tra i tipi più belli troviamo la Tradescantia Nanouk, chiamata anche “Fantasy Venice”, Fantasia Veneziana, dagli appassionati.

La sua bellezza non giace nei fiori, ma nelle meravigliose foglie verdi e rosa, che lasceranno a bocca aperta tutti i nostri amici. Le foglie, inoltre, sono il modo con il quale la piantina ci comunica le sue necessità. Difatti, se ha bisogno di acqua, esse diventano più morbide e meno spesse. Quando è “sazia”, invece, sono più rigide e simili alle foglie di alcune succulente.

Importantissima è anche la luce. La pianta può resistere a tanti tipi di illuminazione, ma in generale non ama la luce diretta e preferisce quella indiretta. Ogni Nanouk ha la sua preferenza di luce che può andare da piuttosto buio, come nella maggior parte dei casi, a un ambiente più illuminato.

Per capirlo, facciamo qualche esperimento. Lasciamola in un posto che pensiamo sia il più adatto, poi osserviamo le foglie nei giorni successivi. Se il colore sembra diventare più pallido e slavato, ha bisogno di più luce. Se, invece, le foglie cominciano a tendere visibilmente più verso il verde che il rosa, ha bisogno di un po’ di penombra.

Un ultimo consiglio su questa pianta riguarda la quantità di acqua. La piantina può resistere lunghi periodi di tempo senza acqua, a seconda della grandezza. Non la annaffiamo su una base precisa, ma solo quando le foglie sono meno ferme e il terreno è secco.

