Come risparmiare soldi su Shein, ottenere capi gratuitamente e aggiudicarsi gli abiti migliori

Applicazione per la vendita di abbigliamento molto diffusa, e a tratti discussa, Shein è molto semplice da usare per accumulare punti e fare acquisti a prezzi stracciati. Ma forse non tutti sanno che esiste anche un piccolo segreto per vincere abiti gratuiti. Ecco come usarlo al meglio.

Quello che è sempre piaciuto di Shein è l’ampia gamma di scelta, unita al giochino della raccolta punti che si trasformano in sconti. Punti che peraltro si ottengono semplicemente facendo un check-in giornaliero. Tuttavia, le utenti della piattaforma continuano a farsi delle domande, che sono le classiche che accompagnano gli acquisti online: sarà un capo di buona qualità? Mi starà bene? Ecco dunque come risparmiare soldi su Shein senza ricevere brutte sorprese alla ricezione del pacco e scegliendo il meglio.

Azienda finita, purtroppo, nel mirino dell’opinione pubblica per questioni legate all’ambiente e ai diritti dei lavoratori, continua a piacere. Soprattutto a chi ama la comodità della consegna a casa e non vuole spendere grosse cifre per capi comunque particolari e non semplici da trovare ovunque. La possibilità di lasciare foto e recensioni, inoltre, orienta le utenti sugli acquisti, perché in tal modo si possono fotografare i capi reali, indossati da corpi reali. Inoltre, lasciare una recensione utile, è un altro modo per ottenere punti sconto.

Come risparmiare soldi su Shein senza rinunciare alla qualità

Una volta selezionato, sull’applicazione di Shein, il tipo di capo di abbigliamento che ci piacerebbe acquistare, è necessario fare alcune valutazioni. Anzitutto, cercare le recensioni con le foto, in basso. Questo aiuta a rendersi conto della reale vestibilità dell’articolo. Inoltre, sarebbe utile verificare in che materiale è stato realizzato il capo, sotto la dicitura “descrizione”. Infatti, se c’è scritto poliestere, è inutile aspettarsi che arrivi un abito di cotone. Questo non significa che l’articolo di per sé sia scadente, ma per accedere a una gamma di tessuti migliori, c’è l’apposita casella da consultare.

Per risparmiare soldi è necessario possedere il codice sconto

Che sia tuo o di qualcun altro, non importa: al momento della compilazione dell’ordine su Shein, è bene avere sotto mano questo prezioso strumento di risparmio. Anche il sito ne fornisce direttamente, in alcune occasioni. Inoltre, durante il check-in quotidiano, ricordatevi sempre di controllare le spese di spedizione. Normalmente, queste ultime sono gratuite su un ordine minimo di 25.000 euro, ma, in alcuni giorni, si possono ottenere gli abiti direttamente a casa con una spesa minima di 9.90 euro.

Per scalare i prezzi, ovviamente, si utilizzano i punti, da aggiungere o togliere a piacimento. Dunque, la tecnica è: preparare il carrello, attendere la giornata in cui le spedizioni sono gratuite con 9.90 euro di spesa, e poi usare tutti i punti e il codice coupon. In questo modo, con sole 10 euro, sarà facile portare a casa diversi capi.

Come ottenere articoli gratis su Shein

Dopo aver effettuato l’accesso a Shein, bisogna scendere la schermata principale. Ad un certo punto, apparirà una finestra con la dicitura “prova gratuita”. Cliccandoci sopra, appare una galleria di capi, affiancati da un pulsante. In questo modo, si possono selezionare un massimo di 3 capi al giorno e attendere. Nel caso foste selezionati, quei capi saranno regalati direttamente dall’azienda, in cambio di una recensione. Perché dunque non tentare la fortuna?

